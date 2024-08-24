“باقي كم يوم؟؟”.. موعد صرف رواتب المتقاعدين لشهر سبتمبر 2024 بالزيادة الجديدة وخطوات الاستعلام عن الراتب

أعلنت وزارة المالية عن موعد صرف رواتب المتقاعدين لشهر سبتمبر 2024 رسميا، وذلك بعدما تداولت أخبار تفيد بتبكير موعد الصرف دون الكشف عن الاسباب، كما تداولت أخبار حول زيادة رواتب المتقاعدين رسميا بعد الظروف الصعبة التي تشهدها البلاد حاليا، وخلال السطور القادمة سنقف على حقيقة الامور واليكم التفاصيل.

موعد صرف رواتب المتقاعدين لشهر سبتمبر 2024

تم الافصاح عن موعد صرف رواتب المتقاعدين لشهر سبتمبر 2024 من قبل الهيئة الوطنية للتقاعد بالعراق، والتي نفت خبر تبكير موعد الصرف جملة وتفصيلا مؤكدة أنه عاري تماما من الصحة وليس له أي اساس، حيث أوضحت الهيئة أن رواتب المتقاعدين ستصرف في موعدها المحدد شهريًا، وهو اليوم الأول من كل شهر ميلادي، وأكدت أنه في حالة تم تغير اليوم سيتم صدور بيان رسمي بذلك مع توضيح الموعد الجديد، وهذا يحدث عندما يتوافق هذا اليوم مع عطلة رسمية أو اسبوعية، كما انتشرت تقارير تفيد بوجود زيادة جديدة بقيمة 100 ألف دينار عراقي على الرواتب دون تأكيد الخبر أو نفيه.

كيفية الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق

كما يمكن لكافة المواطنين الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق 2024 عبر موقع وزارة المالية لمعرفة قيمة الراتب المراد صرفه لك في حالة تم توافر الشروط المعلنة بك:

قم بالدخول إلى موقع وزارة المالية العراقية الرسمي.

الدخول إلى قسم “الخدمات الإلكترونية” من القائمة الرئيسية.

الآن قم بالضغط على ايقونة “الاستعلام عن رواتب المتقاعدين لشهر سبتمبر 2024″.

إدخال البيانات المطلوبة مثل الاسم ورقم الهوية الوطنية بدقة.

النقر على زر “استعلام”.

سوف تظهر لك فورا جميع المعلومات المتعلقة بالراتب وأي زيادات جديدة قد تم تطبيقها.

وبالتالي ستتعرف على قيمة راتبك بسهولة قبل موعد الصرف بشكل الكتروني ميسر وبسيط.

من المقرر أن تصرف رواتب المتقاعدين في العراق 2024 لشهر سبتمبر في اليوم الاول منه لكافة المستفيدين ممن تنطبق عليهم الشروط، ويمكنك الاستعلام عن كافة تفاصيل راتبك عبر موقع وزارة المالية العراقية.