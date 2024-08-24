باسم يوسف ينضم إلى لجنة تحكيم “Arabs Got Talent” في موسمه السابع

باسم يوسف، أحد أبرز الوجوه الإعلامية الكوميدية في العالم العربي، ينضم إلى لجنة تحكيم برنامج “Arabs Got Talent” في موسمه السابع، يُعرف باسم يوسف بأسلوبه الساخر والنقدي الذي يجذب الجماهير، تأتي مشاركته في لجنة التحكيم بعد نجاحه في تقديم برامج تلفزيونية عديدة، في “Arabs Got Talent”، من المتوقع أن يضيف باسم يوسف لمسة كوميدية جديدة، ويمنح المتسابقين تقييمات مليئة بالملاحظات الصريحة والمشجعة في نفس الوقت، أن انضمامه إلى البرنامج يعكس اهتمامه بموهبة الشباب، ويساهم في تعزيز التجربة الترفيهية للمشاهدين.

Arabs Got Talent

أعلنت مجموعة MBC، عن أسماء لجنة تحكيم الموسم السابع من برنامج” Arabs Got Talent”، والذي سيبدأ تصويره في السعودية، خلال شهر سبتمبر المقبل، وتستمر المطربة اللبنانية نجوى كرم، في عضوية لجنة تحكيم البرنامج للموسم السابع على التوالي، ويعود الممثل السعودي ناصر القصبي إلى اللجنة في هذا الموسم، الذي يشهد أيَضاً انضمام الإعلامي المصري ومقدم البرامج باسم يوسف للّجنة، وستقدم الموسم السابع من برنامج” Arabs Got Talent” الإعلامية اللبنانية ريا أبي راشد، وكان الموسم السادس من البرنامج، قد اختتم منافساته في 2019، بفوز فرقة “مياس” اللبنانية باللقب.

معلومات عن الإعلامي باسم يوسف

باسم يوسف هو شخصية إعلامية وكوميدية بارزة من مصر، اشتهر بأسلوبه الساخر والنقدي في تقديم البرامج التلفزيونية، وُلد باسم يوسف في 22 مارس 1974 في القاهرة، ودرس الطب في جامعة القاهرة، حيث حصل على درجة البكالوريوس في الطب والجراحة، على الرغم من خلفيته الطبية، فقد اختار باسم يوسف مساراً مختلفاً في حياته المهنية، ليصبح أحد أبرز نجوم الإعلام والكوميديا في العالم العربي، انتقل باسم يوسف إلى الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة، حيث استمر في تطوير مشاريعه الإعلامية، وشارك في فعاليات دولية، وظهر في برامج تلفزيونية عالمية