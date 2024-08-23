استعلم الآن.. أسماء المقبولين في قرعة الحج 2025 العراق عبر الهيئة العليا للحج والعمرة

يتم الاستعلام من قبل الجميع عن أسماء المقبولين في قرعة الحج 2025 العراق، وذلك بعد أن قامت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالإعلان عن بدء تنظيم قرعة الحج لأداء الفريضة في العام القادم، وسارع الجميع بالتسجيل بها حتى يصبح لديهم فرصة الفوز بالقرعة، وقد تم التسجيل عليها في الأيام الماضية، كما قامت وزارة الأوقاف بالإعلان عن بعض الشروط التي من الضروري أن تتوفر في المتقدمين، حتى يتم قبول الطلب المقدم.

الاستعلام عن أسماء المقبولين فى قرعة الحج فى العراق

أتاحت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إمكانية الاستعلام عن أسماء المقبولين في قرعة الحج 2025 العراق، وذلك من خلال تطبيق بعض التعليمات الهامة التي تعد عبارة عن الآتي:

أولا عليك بالتوجه إلى بوابة الهيئة العليا للحج والعمرة.

بعد ذلك انتظر قليلا حتى يتم تحميل الصفحة الرئيسية، ومن خلالها اضغط على قسم الخدمات.

ثم قم بالضغط بعد ذلك على زر قرعة الحج.

قم بالانتقال إلى الصفحة الخاصة بالنتائج.

ثم اضغط على ايقونة الاستعلام عن المقبولين.

ابدأ في تدوين البيانات اللازمة وهي متمثلة في رقم الطلب والاسم بالكامل.

ثم قم بتحديد المحافظة.

بعد ذلك انقر على أيقونة البحث.

شروط القبول في قرعة الحج 2025

أكدت وزارة الأوقاف أنه في حال رفض طلب التقديم على قرعة الحج سيكون ذلك نتيجة عدم توفر جميع الشروط في المتقدم، وحدوث خلل في إحدى الشروط، والتي تم الإعلان عنها وجاءت كالآتي: