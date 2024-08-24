”لولو الشطورة المحترمة”.. تردد قناة وناسه لولو Wanasa Tv على القمر الصناعي نايلسات وعربسات 2024

تردد قناة وناسه من أكثر الأمور التي يتم البحث عنها عبر جوجل حيث تعد تلك القناة من أشهر القنوات المتخصصة في فئة الأطفال، وتهتم بعرض مجموعة كبيرة من الأناشيد والأغاني لصغار السن بحيث تكون مفيدة وممتعة لهم، ويستطيعوا قضاء وقت الفراغ أمامها أو وقت انشغال الأباء والأمهات، كما أنها تعرض عدد من البرامج التعليمية البسيطة للأطفال بغرض تعليمهم الحروف والأرقام وأسماء الفواكة والحيوانات والألوان حتى يستفيدوا أيضا من مشاهدة القناة، ولا تكون بهدف التسلية فقط ونتيجة لذلك حققت شهرة كبيرة في جميع دول الوطن العربي.

تردد قناة وناسه لولو

يمكن تنزيل القناة عبر الأقمار الصناعية المختلفة عن طريق تردد قناة وناسة الجديد، ليستمتع بها الأطفال ويطمئن الأهالي من ترك أبنائهم يشاهدوها بلا قلق، وذلك من خلال الترددات التالية:

القمر الصناعي نايل سات.

التردد الجديد 11470 وهناك كذلك التردد 11430.

معدل الترميز 27500.

رمز الاستقطاب العمودي.

معامل تصحيح الخطأ ⅚.

جودة القناة HD.

القمر الصناعي عرب سات.

التردد الجديد هو 11270.

معدل الترميز 27500.

رمز الاستقطاب عمودي.

معامل تصحيح الخطأ ¾.

جودة عرض أعمال القناة هي sd.

تثبيت تردد قناة وناسة

تستطيع الأمهات تعديل تردد القناة إلى التردد الجديد، ليتمكن صغارهم من مشاهدة القناة وقضاء وقت ممتع وجميل مع الأناشيد والبرامج المفيدة الترفيهية والتعليمية، كل ما عليهن إتباع ما يلي من الخطوات: