الالاف من الطلاب واولياء الامور يبحثون عن معدلات القبول في الصف العاشر 2024 سوريا في جميع المحافظات عبر موقع وزارة التربية السورية، وخاصة من اجتاز الصف التاسع بنجاح، حيث تم الاعلان عن نتائج الصف التاسع مؤخرا في جميع المحافظات بنسبة نجاح بلغت 82% وهي نسبة مرتفعة إلى حدا ما، ويستعد حاليا كافة الطلاب الناجحين للانتقال الي الصف العاشر لأنها تأهل الطلاب من الانتقال من المرحلة الإعدادية الي مرحلة البكالوريا، واليكم مؤشرات القبول في الصف العاشر في كافة المحافظات السورية.

معدلات القبول في الصف العاشر 2024

تم الاعلان عن معدلات القبول في الصف العاشر 2024 من قبل وزير التربية السورية عبر مؤتمر صحفي موسع في جميع المحافظات:

مؤشر القبول الصف العاشر في محافظة اللاذقية نحو 2000 درجة.

مؤشر القبول الصف العاشر في ريف طرطوس نحو 1831 درجة.

مؤشر القبولالصف العاشر في محافظة الون الأسود نحو 1786 درجة.

مؤشر القبول الصف العاشر في محافظة إدلب نحو 1700 درجة.

مؤشر القبول الصف العاشر في ريف دمشق نحو 1663 درجة.

مؤشر القبول الصف العاشر في ريف القبة نحو 1451 درجة.

مراحل قبول الطلاب في الصف العاشر في سوريا 2024

فيما يمر قبول الطلاب في الصف العاشر بثلاث مراحل وفقا لما أعلنته وزارة التربية السورية وهم كالأتي :

من المعروف أن يتم قبول الطلاب في الصف العاشر بحسب درجاتهم التي حصلوا عليها في الصف التاسع.

الطلاب الذين قدموا في المرحلة الاولي ولم يتم قبولهم يتم دراسة طلباتهم مرة اخري وجاء ذلك حسب تصريحات المديريات.

ويتم في المرحلة الثالثة والأخيرة فرز أسماء الطلاب علي حسب العدد وقدرة تحمل المدرسة من اعداد.

تهدف وزارة التربية السورية الي تقسيم مراحل الانتقال الي الصف العاشر لتوفير فرصه للطلاب الي التعليم واكتساب مهارات جديدة.

خلال الساعات الماضية قامت وزارة التربية السورية بالاعلان عن معدلات الصف العاشر سوريا 2024 وفقا لمتوسط مجموع الطلاب في الصف التاسع لكل المحافظات.