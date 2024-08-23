اضبطهــا.. تردد قناة وناسة الجديد 2024 Wanasah Tv .. إليكم التردد علي جميع الأقمار وكيفية إضافتها

تردد قناة وناسة الجديد 2024 Wanasah Tv، يسعي الكثير من اولياء الامور لتوفير قنوات للاطفال علي الريسيفر الخاص بالمنزل من اجل ملئ الفراغ لدي اطفالهم بالوقت الحالي في ظل المشاغل الكبيرة التي تكون بيوم الام او الاب، ولذلك من خلال موقعنا نعمل علي توفير خطوات ضبط التردد الجديد للقناة وناسة التي تقدم محتوى هادف ومسلي للأطفال من خلال تحميل الأغاني والأناشيد، ويساعد هذا المحتوى الأطفال على تحسين سرعة نموهم والتفكير.

تردد قناة وناسة الجديد 2024

ونعرض لحضراتكم الان تردد قناة وناسة كيد والتي تعد من اهم القنوات بالوطن العربي بالوقت الحالي ومنذ ان تم تغير التردد الخاص بالقناة بات الكثير من الاباء يريدون الحصول علي التردد الجديد لقناة وناسة 2024، وتتزايد التساؤلات حول معرفة التردد الجديد لقناة وناسة، فقد نالت هذه القناة إعجاب جميع المشاهدين في مصر والوطن العربي، وهي من القنوات التي تنشط الأطفال بسبب عرضها للمحتوى، ومن خلال السطور التالية نوضح طريقة تحميل التردد الجديد لقناة وناسة بيبي.

تردد قناة وناسة عبر نايل سات

1) التردد الجديد للقناة هو: 11470، 11430.

2) معدل ترميز القناة هو: 27500.

3) معامل الاستقطاب لقناة وناسة هو: عمودى.

4) معامل تصحيح الخطأ للقناة هو: 5/6.

5) الجودة: HD.

تردد قناة وناسة عبر القمر الصناعى عرب سات