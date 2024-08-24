“اطلبها من المنزل” خطوات استخراج البطاقة الذهبية بالجزائر 2024 والشروط اللازمة

تعد البطاقة الذهبية بالجزائر إحدى البطاقات المصرفية المهمة في دولة الجزائر منذ انطلاقها في بداية عام 2024، حيث توفر الكثير من الوقت كذلك يتمتع حاملي البطاقة الذهبية من بريد الجزائر بالعديد من المزايا التي جعلتها واحدة من أبرز البطاقات الائتمانية في الجزائر أبرزها الأمان الكال فهي غير معرضة للاختراق، لذا كثر البحث عن كيفية استخراج البطاقة الذهبية والشروط اللازمة، من خلال هذا السطور القادمة سنقدم لكم كافة التفاصيل.

خطوات استخراج البطاقة الذهبية بالجزائر عبر الهاتف

منذ أن قام البريد الجزائري باطلاق البطاقة الذهبية وهناك بحث مستمر عبر الإنترنت عن كيفية استخراج البطاقة الذهبية، حيث وضحت هيئة البريد خطوات ااستخراجها، ويمكن الآن لكافة الراغبين في استخراج البطاقة الذهبية تقديم طلب البطاقة الذهبية في الجزائر عبر الهاتف المحمول من خلال اتباع هذه الخطوات:

التوجه إلى موقع البريد الجزائري.

ستظهر أمامك عدة اختيارات متاحة اختر على الخدمات الإلكترونية.

قم بتحديد نوع البطاقة الذهبية.

يجب إضافة جميع البيانات الشخصية مثل الاسم وكلمة المرور.

يجب مراجعة البيانات المدخلة والتأكد من صحتها قبل إرسال الطلب.

إضافة جميع المستندات المحددة من قبل هيئة البريد الجزائري.

الضغط على خيار تقديم الطلب.

سيتم مراجعة طلبك وفي غضون 5 ستحصل على البطاقة الذهبية الخاصة بك.

الشروط اللازمة لاستخراج البطاقة الذهبية الجزائر 2024

وضعت هيئة البريد الجزائري عدة شروط يلزم توافرها في المواطن الجزائري عند التقديم على البطاقة الذهبية، لكي يحظى بفرصة قبول طلبه، وتتلخص هذه الشروط في التالي: