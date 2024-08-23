خطوات التسجيل في قرعة الحج 2025 بالجزائر عبر بوابة الحج الجزائرية

أعلنت وزارة الحج والعمرة الجزائرية عن افتتاح باب التسجيل لدى شركات السياحة المختصة بتنظيم رحلات الحج لموسم عام 2025، بدأ التسجيل اعتبارًا من يوم الأربعاء 21 أغسطس، حيث يمكن للراغبين في أداء فريضة الحج التقديم من خلال البوابة الإلكترونية للحج وستتم جميع عمليات الحجز وتقديم الوثائق اللازمة عبر الإنترنت، مما يوفر للمعتمرين مرونة أكبر في إجراءات التسجيل وهذا الإعلان من وزارة الحج والعمرة الجزائرية يأتي استعدادًا لموسم الحج القادم، والذي يتطلع المسلمون الجزائريون إلى المشاركة فيه بأعداد كبيرة وستتيح هذه الخدمة الإلكترونية للراغبين في أداء فريضة الحج القيام بإجراءات التسجيل والحجز بسهولة وسرعة، مما يسهم في تيسير هذه الرحلة الروحية المباركة.

خطوات التسجيل في قرعة الحج 2025 بالجزائر

أتاحت الجهات المعنية في الجزائر منصة إلكترونية رسمية لتقديم طلبات الحج لموسم 2025. هذه المنصة تُمكِّن المواطنين الجزائريين من التقديم لقرعة الحج بطريقة منظمة وفعالة والخطوات للتسجيل في قرعة الحج 2025 بالجزائر:

قم بزيارة بوابة الحج الجزائرية الرسمية على الإنترنت.

أنشئ حسابًا شخصيًا جديدًا، وقم بتعبئة بياناتك الشخصية بدقة.

أدخل اسم المستخدم الخاص بك، وتأكد من صحة البيانات المدخلة.

قم بإرفاق الوثائق والمستندات اللازمة للتسجيل.

اتبع الخطوات التالية المطلوبة، ثم اضغط على زر التسجيل لإتمام عملية تقديم طلبك.

الشروط الأساسية للتسجيل في قرعة الحج 2025

يجب أن يكون المتقدم من حملة الجنسية الجزائرية ويقيم بشكل دائم داخل الجزائر. يجب أن يكون عمر المتقدم 18 سنة فما فوق. تقديم شهادة طبية تفيد بخلو المتقدم من الأمراض المعدية. تقديم مستندات تثبت سداد جميع الرسوم المطلوبة. لا يجوز للمتقدم أن يكون قد أدى مناسك الحج خلال الخمس سنوات الماضية.

الوثائق المطلوبة للتسجيل في القرعة: