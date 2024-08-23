اربح مليون دولار واشتري شقة الأحلام … أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2024

أعلنت إدارة شبكة قنوات mbc عن أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم، حيث يمكن لجميع الأشخاص من كافة أنحاء الوطن العربي أن يقوموا بالاشتراك في هذه المسابقة، مع العلم أن المسابقة تكون عبارة عن أسئلة عامة يتم طرحها على المتسابقين ويجب على المشتركين في المسابقة الإجابة عليها بصورة صحيحة، وعند الإجابة بشكل صحيح سوف يكونون مؤهلين للفوز بالجائزة الكبرى التي تكون بقيمة تبلغ مليون دولار، بالإضافة إلى ذلك فإن هناك العديد من الجوائز الأخرى التي تكون شهرية أو أسبوعية وبالطبع تختلف قيمة الجائزة حسب المدة.
أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم
عملت إدارة القناة على توفير العديد من أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم حتى يتمكن الأشخاص من الاشتراك بها بكل سهولة، بالإضافة إلى ذلك فقد خصصت الإدارة رقم محدد لكل دولة، وسوف نوضح لكم أرقام الاشتراك من كل دولة فيما يلي:
- للاشتراك من جمهورية مصر العربية من رقم فودافون يمكنكم طلب هذا الرقم 95458
- بينما للاشتراك من مصر من رقم أورنج يجب عليك استخدام هذا الرقم 98880
- كذلك للاشتراك من الإمارات من شبكة اتصالات يمكنكم استخدام الرقم التالي 6070
- وايضا للاشتراك من السعودية على من شبكة موبايلي يمكنكم إرسال رسالة على هذا الرقم 650444.
- بينما حتى تتمكن من الاشتراك من دولة الكويت يمكنكم استخدام هذا الرقم 4141
- كذلك فإن الاشتراك من العراق من خلال شبكة زين يكون عبر الرقم التالي 2770
- وأيضًا الاشتراك من عمان يكون من خلال هذا الرقم 90434
- كما يمكن الاشتراك من البحرين من خلال الرقم التالي 94000
- والجدير بالذكر أن كل ما عليك فعله هو القيام بإرسال رسالة نصية مكتوب بداخلها كلمة حلم باللغة الإنجليزية أو العربية، بعدها قم بالإجابة على بعض الأسئلة العامة التي يعرضها البرنامج حتى تزيد من فرص فوزك بالجائزة الكبرى.
ما هي شروط التسجيل في مسابقة الحلم
بعد أن استعرضنا أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم، قد قامت إدارة المسابقة بوضع مجموعة من الشروط الهامة حتى يتمكن الأشخاص من التقديم داخل المسابقة للفوز بجوائزها القيمة، وتتمثل تلك الشروط فيما يلي:
- أولًا يجب أن يكون المتسابق من أحد الدول العربية ويقيم بها.
- كذلك يجب الإلتزام بالإجابة على الأسئلة المعروضة داخل البرنامج بصورة صحيحة حتى تزيد من فرص فوزك.
- وأيضًا ينبغي متابعة البرنامج حتى تسمع اسمك في قائمة الفائزين.
- وأخيرًا يمنع تمامًا أن يتقدم أي شخص على صلة قرابة مع أحد العاملين داخل البرنامج.