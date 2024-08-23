اربح مليون دولار واشتري شقة الأحلام … أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2024

أعلنت إدارة شبكة قنوات mbc عن أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم، حيث يمكن لجميع الأشخاص من كافة أنحاء الوطن العربي أن يقوموا بالاشتراك في هذه المسابقة، مع العلم أن المسابقة تكون عبارة عن أسئلة عامة يتم طرحها على المتسابقين ويجب على المشتركين في المسابقة الإجابة عليها بصورة صحيحة، وعند الإجابة بشكل صحيح سوف يكونون مؤهلين للفوز بالجائزة الكبرى التي تكون بقيمة تبلغ مليون دولار، بالإضافة إلى ذلك فإن هناك العديد من الجوائز الأخرى التي تكون شهرية أو أسبوعية وبالطبع تختلف قيمة الجائزة حسب المدة.

أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم

عملت إدارة القناة على توفير العديد من أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم حتى يتمكن الأشخاص من الاشتراك بها بكل سهولة، بالإضافة إلى ذلك فقد خصصت الإدارة رقم محدد لكل دولة، وسوف نوضح لكم أرقام الاشتراك من كل دولة فيما يلي:

للاشتراك من جمهورية مصر العربية من رقم فودافون يمكنكم طلب هذا الرقم 95458

بينما للاشتراك من مصر من رقم أورنج يجب عليك استخدام هذا الرقم 98880

كذلك للاشتراك من الإمارات من شبكة اتصالات يمكنكم استخدام الرقم التالي 6070

وايضا للاشتراك من السعودية على من شبكة موبايلي يمكنكم إرسال رسالة على هذا الرقم 650444.

بينما حتى تتمكن من الاشتراك من دولة الكويت يمكنكم استخدام هذا الرقم 4141

كذلك فإن الاشتراك من العراق من خلال شبكة زين يكون عبر الرقم التالي 2770

وأيضًا الاشتراك من عمان يكون من خلال هذا الرقم 90434

كما يمكن الاشتراك من البحرين من خلال الرقم التالي 94000

والجدير بالذكر أن كل ما عليك فعله هو القيام بإرسال رسالة نصية مكتوب بداخلها كلمة حلم باللغة الإنجليزية أو العربية، بعدها قم بالإجابة على بعض الأسئلة العامة التي يعرضها البرنامج حتى تزيد من فرص فوزك بالجائزة الكبرى.

ما هي شروط التسجيل في مسابقة الحلم

بعد أن استعرضنا أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم، قد قامت إدارة المسابقة بوضع مجموعة من الشروط الهامة حتى يتمكن الأشخاص من التقديم داخل المسابقة للفوز بجوائزها القيمة، وتتمثل تلك الشروط فيما يلي: