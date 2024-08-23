أقوى الأحداث التاريخية لمسلسل قيامة على تردد قناة الفجر الجزائرية.. استقبالها الآنــ وجهز حالــك

قناة الفجر الجزائرية من أهم القنوات التي يبحث عنها عدد كبير من الأفراد في مختلف أنحاء الوطن العربي، وذلك بسبب مشاهدة المسلسلات التركية الشهيرة، وفي الآونة الأخيرة زاد معدل البحث عنها لمعرفة الموعد الذي سيتم عرض هذه الأحداث التاريخية المنتظرة عليه، وقد تمكنت هذه القناة من الحصول على شهرة كبيرة خلال هذه الفترة بعد لان أثبتت جودتها في عرض مسلسل صلاح الدين وقيامة وغيرهم كثيرا من المسلسلات التاريخية.

تردد قناة الفجر الجزائرية

تميزت قناة الفجر بين باقي القنوات بجودة اشارتها، وبث محتواها على مدار اليوم وتعرض العديد من البرامج والأعمال الفنية، ومن أبرز هذه الأعمال مسلسل قيامة عثمان و مسلسل صلاح الدين، ومسلسل محمد الفاتح، وغيرهم كثيرا من الأعمال الشهيرة، ويكون تردد هذه القناة بالشكل التالي:

تدخل تردد: 12034.

وبعدها معدل الترميز وهو: 27500.

ثم تدخل معامل تصويب الخطأ: 3 /4.

ومعدل الاستقطاب: أفقي.

واجعل جودة الصورة (HD).

تردد قناة الفجر الجزائرية عرب سات

ترددها هو: 11034.

ثم معامل الترميز: 27500.

وبعدها معدل تصويب الخطأ: 5/6.

معدل الاستقطاب: عمودي.

وتضبط دقة وجودة الصورة على: (HD).

استقبال قناة الفجر

يمكنك عزيزي القارئ أن تستقبل تردد القناة ومشاهدة أفضل المسلسل التركية التي تقوم ببثها على شاشتها من خلال الدخول على القائمة بجهاز التحكم (الريموت) وتختار البحث اليدوي وبعدها تختار القمر الصناعي بالشكل التالي: