“كافة الجامعات الأردنية“ معدلات القبول الموحد 2024/2025 في الجامعات الأردنية والحد الأدنى للقبول موقع وحدة التنسيق

معدلات القبول الموحد 2024 هو ما يبحث عنه الآن الطلاب والطالبات الناجحين في الثانوية العامة الذين يرغبون في الالتحاق بالكليات والمعاهد الأردنية في المرحلة الجامعية، حيث قد ظهرت نتيجة الثانوية التوجيهية من ما يقارب أسبوع وضعت وزارة التربية والتعليم، وبدء يتساءل الطلاب عن الكليات أو المعاهد التي يمكنهم الالتحاق بها وفقاً للتقديرات التي حصلوا عليها في المرحلة الثانوية، وبالفعل طرحت الوزارة معدلات القبول للكليات في الجامعات المختلفة.

معدلات القبول الموحد 2024

يرغب الطلاب في التعرف على معدلات القبول الموحد 2024 للكليات والجامعات الموجودة في المملكة الأردنية، والتي قد تم الإعلان عنها من قبل الكليات المختلفة حتى يبدأ الطلاب في التنسيق الذي يستمر معاهم حتى يوم 22 من شهر أغسطس، حيث قد جاءت المعدلات على النحو التالي:

في البداية كلية طب الأسنان والتي تحدد معدل القبول بها بنحو 97 %.

أيضاً معدل قبول كلية الصيدلة والذي قد قارب إلى حوالي 97 %.

ثم كلية التمريض والتي قد جاء معدل القبول بها ما يقارب 90 %.

يأتي بعد ذلك كلية الهندسة الكهربائية حيث تم تحديد معدل القبول إليها نحو 88 %.

يليها معدل قبول كلية الرياضة العامة والذي قد وصل إلى 83 %.

أخيراً كلية الذكاء والتي حددت إدارتها معدل قبول الطلاب إليها والذي جاء 65 %.

كيفية التقديم للجامعات والكليات الأردنية

بعد التعرف على معدل قبول جميع الكليات في الأردن التي يمكن للطلاب التقديم عليها أصبح بالإمكان التسجيل في الكلية المناسبة بكل سهولة، وبشكل إلكتروني عبر إتباع الخطوات التالية: