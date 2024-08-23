“اربح الملايين” ارقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2024 لربح 100.000 دولار حقق حلمك واشترك الأن

مسابقة الحلم تعد من أكبر وأشهر البرامج التلفزيونية في العالم العربي ويقوم بتقديم هذه المسابقة الإعلامي البارز مصطفى الأغا، الذي استطاع أن يجذب ملايين المشاهدين في جميع أنحاء الوطن العربي، وتمثل هذه المسابقة حلم الكثير من الأشخاص الذين يتطلعون إلى المشاركة فيها والفوز بجائزتها الكبرى وتتيح مسابقة “الحلم” لجميع مواطني الدول العربية فرصة المشاركة من خلال الأرقام الخاصة بكل بلد وفي هذا المقال، سنقوم بعرض كافة أرقام الاشتراك في هذه المسابقة الضخمة والشهيرة.

أرقام الاشتراك في مسابقة “الحلم” عبر الوطن العربي

تُعد مسابقة “الحلم” واحدة من أكبر وأشهر البرامج التلفزيونية في جميع أنحاء العالم العربي ويقوم بتقديم هذه المسابقة الإعلامي البارز مصطفى الأغا، والتي تجذب ملايين المشاهدين الذين يحلمون بالفوز بجائزتها الكبرى للراغبين في المشاركة في هذه المسابقة الضخمة، تتاح لجميع مواطني الدول العربية فرصة الاشتراك من خلال الأرقام الخاصة بكل بلد.وفيما يلي عرض لأرقام الاشتراك في مسابقة “الحلم” عبر مختلف الدول العربية:

جمهورية مصر العربية:

95450 أو 95458 من جميع الشبكات

المملكة العربية السعودية:

755505 من خلال شبكة زين

650444 من خلال شبكة موبايلي

دولة الإمارات العربية المتحدة:

5544 على شبكة اتصالات

دولة الكويت:

من خلال شبكة GSM

دولة الأردن:

94099 من جميع الشبكات

دولة فلسطين:

1623 أو رقم آخر على الشبكة العربية

ننصح جميع متابعي مسابقة “الحلم” في الوطن العربي بالاشتراك من خلال هذه الأرقام للمشاركة في هذه المسابقة الشهيرة والفوز بالجائزة الكبرى.

شروط المشاركة في مسابقة “الحلم”

مسابقة “الحلم” هي إحدى أضخم البرامج التلفزيونية في العالم العربي، والتي يقوم بتقديمها الإعلامي الشهير مصطفى الأغا. للراغبين في المشاركة في هذه المسابقة، يجب الالتزام بمجموعة من الشروط الأساسية، وهي كالتالي: