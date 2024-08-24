تابع الصياد وبن 10، تردد قناة سبيستون على قمر النايل سات والعرب سات أجدد أفلام ومسلسات الكرتون، قناة سبيستون تعد من أبرز القنوات المخصصة للأطفال في العالم العربي، حيث تقدم مجموعة متنوعة من البرامج الكرتونية التي يستمتع بها الصغار، مما يساعد في تسليتهم. تتميز القناة بمحتوى متنوع يشمل الجوانب التعليمية، الثقافية، الأخلاقية، والترفيهية، مما يجعلها خيارًا مفضلًا لدى أولياء الأمور، إليكم تفاصيل الترددات الجديدة للقناة وكيفية إضافتها إلى جهاز التلفاز.
تردد قناة سبيستون على قمر النايل سات والعرب سات
تابع الصياد وبن 10، تردد قناة سبيستون على قمر النايل سات والعرب سات أجدد أفلام ومسلسات الكرتون، حيث يمكنك الآن متابعة أجدد الأفلام والمسلسلات عبر شاشة قناة سبيستون وذلك من خلال الترددات التالية:
تردد سبيستون على نايل سات:
- التردد: 11758
- الاستقطاب: عمودي
- معدل تصحيح الخطأ: 5/6
- معدل الترميز: 27500
تردد سبيستون على عرب سات:
- التردد: 12341
- الاستقطاب: عمودي
- معدل تصحيح الخطأ: 5/6
- معدل الترميز: 27500
خطوات ضبط تردد قناة سبيستون على جهازك
من هنا نصل عند خطوات ضبط تردد قناة سبيستون بعد معرفتنا بطريق متابعة الصياد وبن 10، تردد قناة سبيستون على قمر النايل سات والعرب سات أجدد أفلام ومسلسات الكرتون، حيث يمكنك ضبط الترددات بسهولة وذلك من خلال الخطوات التالية:
- افتح قائمة الإعدادات باستخدام جهاز التحكم عن بعد.
- اختر “التركيب اليدوي” من القائمة.
- حدد القمر الصناعي المناسب (نايل سات أو عرب سات).
- أدخل تفاصيل التردد، بما في ذلك التردد، الاستقطاب، معدل الترميز، ومعامل تصحيح الخطأ.
- اضغط على “التحميل” أو “البحث” لبدء عملية البحث عن القناة، وستظهر قناة سبيستون ضمن القنوات
- المتاحة بعد الانتهاء.