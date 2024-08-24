تابع الصياد وبن 10، تردد قناة سبيستون على قمر النايل سات والعرب سات أجدد أفلام ومسلسات الكرتون، قناة سبيستون تعد من أبرز القنوات المخصصة للأطفال في العالم العربي، حيث تقدم مجموعة متنوعة من البرامج الكرتونية التي يستمتع بها الصغار، مما يساعد في تسليتهم. تتميز القناة بمحتوى متنوع يشمل الجوانب التعليمية، الثقافية، الأخلاقية، والترفيهية، مما يجعلها خيارًا مفضلًا لدى أولياء الأمور، إليكم تفاصيل الترددات الجديدة للقناة وكيفية إضافتها إلى جهاز التلفاز.

تردد قناة سبيستون على قمر النايل سات والعرب سات

تابع الصياد وبن 10، تردد قناة سبيستون على قمر النايل سات والعرب سات أجدد أفلام ومسلسات الكرتون، حيث يمكنك الآن متابعة أجدد الأفلام والمسلسلات عبر شاشة قناة سبيستون وذلك من خلال الترددات التالية:

تردد سبيستون على نايل سات:

التردد: 11758

الاستقطاب: عمودي

معدل تصحيح الخطأ: 5/6

معدل الترميز: 27500

تردد سبيستون على عرب سات:

التردد: 12341

الاستقطاب: عمودي

معدل تصحيح الخطأ: 5/6

معدل الترميز: 27500

خطوات ضبط تردد قناة سبيستون على جهازك

من هنا نصل عند خطوات ضبط تردد قناة سبيستون بعد معرفتنا بطريق متابعة الصياد وبن 10، تردد قناة سبيستون على قمر النايل سات والعرب سات أجدد أفلام ومسلسات الكرتون، حيث يمكنك ضبط الترددات بسهولة وذلك من خلال الخطوات التالية: