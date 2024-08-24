“تجربة استثنائية في المغرب: الفندق الذي تصدر قائمة الأكثر ترحيبًا في العالم لعام 2024”

أُعلنت المغرب عن الفندق الذي نال لقب “الأكثر ترحيبًا في العالم” لعام 2024، يعد هذا الحدث نقطة تحول في صناعة الضيافة، حيث يُعترف بالفندق المتميز بفضل تفوقه في تقديم تجربة استثنائية لضيوفه، يقدم الفندق تجربة فريدة من نوعها، تتميز بالاهتمام الدقيق بكل التفاصيل التي تسهم في راحة وسعادة الضيوف، سواء من حيث التصميم الفاخر، أو الضيافة الدافئة، أو التجهيزات الحديثة، فإن الفندق الذي اختير لهذا اللقب يمثل قمة التفاني في تقديم تجربة لا تُنسى.

فندق “Royal Mansour Marrakech” أكثر الفنادق ترحيبا في العالم

صُمم على أساس فكرة إنشاء مدينة داخل مدينة، حيث يحتوي المنتجع المنعزل على شبكة من الأنفاق الخفية والأبواب السرية التي تساعد على توفير الخصوصية المُطلقة للنزلاء، وتقول إيما سلايت رئيسة قسم المحتوى في أكاديمية “أفضل 50 فندقاً في العالم”، إنّ فندق رويال منصور مراكش يُجسّد فنّ الضيافة، من خلال توفير قصر خاص، وخادم شخصي لكل نزيل، وأشادت بدورها بصمود الفندق بعد الزلزال المُدّمر الذي ضرب وسط المغرب، في شهر سبتمبر الماضي، بقوة 6.8 درجة على مقياس ريختر، وكانت مدينة مراكش، المُدرجة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي، التي يعود تاريخها إلى قرون مضت، بين المواقع التي تضرّرت بشدة بعد الزلزال، وأضافت سلايت: “رغم التحديات التي جلبها الزلزال، يستمر فريق رويال منصور في تقديم تجربة من الدرجة الأولى لضيوفه”.

مميزات الفندق