حلقات جديدة من ابطال التايتنز.. تردد قناة CN بالعربية 2024 على الأقمار الصناعية نايل سات والعرب سات

تردد قناة CN بالعربية، أن قناة سي ان بالعربية هي إحدى القنوات الأبرز على الساحة العربية المتخصصة في عرض الأفلام الكرتونية، حيث تقوم القناة بعرض مجموعة متنوعة من أفلام الكرتون التي تناسب فئات الأطفال العمرية المختلفة وتعرض القناة أفلام توم وجيري الشهيرة هذا بخلاف العديد من الأفلام الشخصيات الكرتونية المحببة للأطفال لذلك فإن البحث حول تردد قناه سي ان بالعربية وهذا ما سوف نتعرف عليها معا في السطور القادمة فتابعونا.

تردد قناة CN بالعربية

يسعى العديد من أولياء الأمور والأمهات الى تردد قناه سي أن بالعربية حيث تعمل إدارة القناة على تجديد التردد بشكل مستمر وذلك لضمان استمرار القناة بنفس جودة الصوت والصورة حيث يتم من خلالها استعراض الأفلام الكرتونية الأشهر على الإطلاق ويمكن تنزيل القناة عبر التردد التالي:

القمر الصناعي : نايل سات

تردد القناة :12226

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: ⅚

تردد قناة CN بالعربية على العرب سات

تحرص قناة سي ان بالعربية أن يصل محتواها الذي تقدمه إلى الدول المختلفة لذلك تقوم القناة ببث ترددها على القمر الصناعي عرب سات حيث يأتي على النحو التالي:

القمر الصناعي :ـ عرب سات

تردد القناة : 11747

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: ¾

برامج قناة CN بالعربية

تعرض قناة سي ان بالعربية مجموعة من أفلام الكرتون الأشهر وهي تأتي كالتالي:

بن 10 : من أهم وأشهر أفلام الكرتون التي تعرضها القناة عن قصة الفتى الخارق ومهاجمته الوحوش.

قوة الفتيات: وهو فيلم قصة ثلاث فتيات يتمتعن بالقوة والمهارة.

كرتون العم جدو.

توم وجيري.

كيفية تنزيل قناة CN نتورك بالعربية

يمكن بسهولة تنزيل قناة CN نتوروك بالعربية عبر الخطوات التالية:

يتم الضغط على زر القائمة ومنها الى الإعدادات.

يتم اختيار أيقونة تردد قناة جديد.

يتم تحديد القمر الصناعي نايل سات وعرب سات.

يتم ادخال جميع البيانات الخاصة بالتردد.

الضغط على كلمة بحث.

ثم يتم النقر على حفظ.

مزايا قناة CN نتورك بالعربية

أن قناة سي أن بالعربية لها العديد من المزايا التي جعلت الكثيرين يرغبون في تنزيلها وهي كالتالي: