ألية الاستعلام عن رسوم المدارس الأهلية والخاصة في السعودية لعام 1446 هـ

مع اقتراب بداية العام الدراسي الجديد في المملكة العربية السعودية، تواجه أولياء الأمور في المدارس الخاصة والأهلية تحديًا مهمًا يتمثل في معرفة الرسوم الدراسية المقررة لهذا العام، أعلنت وزارة التعليم عن إطلاق رابط إلكتروني يتيح للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن هذه الرسوم بكل سهولة هذا الإعلان قد لقي ترحيبًا كبيرًا من جانب الكثير من الطلاب الملتحقين بالمدارس الخاصة والأهلية عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي، حيث يعد هذا الأمر من القضايا البالغة الأهمية بالنسبة لهم وأولياء أمورهم وفي السطور التالية، سنستعرض تفاصيل هذا الإعلان والخطوات اللازمة للاستعلام عن الرسوم الدراسية.

الاستعلام عن رسوم المدارس الأهلية والخاصة في السعودية

مع بداية العام الدراسي الجديد في المملكة العربية السعودية، أعلنت وزارة التربية والتعليم عن إطلاق آلية جديدة للطلاب وأولياء الأمور للاستعلام عن الرسوم المقررة للمدارس الأهلية والخاصة وتتمثل الخطوات في الدخول إلى موقع وزارة التعليم السعودية والتسجيل فيه

أولاً. بعد ذلك، سيطلب النظام بعض المعلومات الأساسية عن الطالب، مثل اسم المدرسة الأهلية أو الخاصة التي تم القبول بها، ومستوى الدراسة (روضة أو ابتدائي أو متوسط أو ثانوي)، والمدينة الحالية للطالب، والاسم الرباعي.

وبمجرد إدخال هذه البيانات، سيتم عرض التفاصيل الكاملة للرسوم المقررة، والتي تشمل رسوم التسجيل بالمدرسة، والمصروفات الدراسية السنوية، وأي رسوم إضافية أخرى تخص كل مدرسة على حدة.

الرسوم الدراسية للمدارس الخاصة في السعودية لعام 1446 هـ

في ظل اهتمام الحكومة السعودية بتطوير التعليم الخاص ومواكبة متطلبات الطلاب وأولياء الأمور، أعلنت وزارة التربية والتعليم عن تحديد الرسوم الدراسية للمدارس الخاصة للعام الجديد 1446 هـ. وفيما يلي تفاصيل هذه الرسوم:

مدارس الرواد الخاصة:

روضة الأطفال: 20,800 ريال سعودي

المرحلة الابتدائية (الصفوف من 1 إلى 3): 22,300 ريال سعودي

المرحلة الابتدائية (الصفوف من 4 إلى 6): 24,300 ريال سعودي

المرحلة المتوسطة: 26,800 ريال سعودي

المرحلة الثانوية: 29,800 ريال سعودي

مدارس المنهل الخاصة: