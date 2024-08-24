هســه تعـــرف على نتائج قرعة الحج 2024 العراق عبر hajj.gov.iq حال ظهورها… وفقا للشروط المطلوبة

يبحث عن نتائج قرعة الحج 2024 العراق عدد كبير من المواطنين العراقيين الذين قاموا بالتسجيل في قرعة الحج لهذا العام آملين من الله سبحانه وتعالى أن ينالوا شرف أداء هذه الفريضة العظيمة وركن من أركان الإسلام، حيث من المتوقع أن يتم الإعلان عن الأسماء فور ظهور النتيجة، على الموقع الإلكتروني للهيئة، وهو ما نوضحه بالتفصيل في التالي.

نتائج قرعة الحج 2024 العراق

يتطلع إلى معرفة نتائج قرعة الحج 2024 العراق عدد كبير من المواطنين العراقيين الذين قاموا بالتسجيل في قرعة الحج للعام المقبل، حيث من المتوقع أن تقوم الهيئة العليا للحج والعمرة بالإعلان عن أسماء المقبولين من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بها، والذي يتم وفقا الخطوات التالية:

يتم التوجه إلى الموقع الرسمي الخاص بالهيئة العليا للحج والعمرة في العراق على الإنترنت.

يتم الضغط لاختيار قسم الخدمات الإلكترونية.

يتم تحديد نتائج قرعة الحج حتى يتم ظهور كافة التفاصيل أمامك.

تظهر أمامك على الشاشة كافة التفاصيل والتي يمكنك من خلالها التأكد من وجودك ضمن المقبولين أم لا.

خطوات التسجيل في قرعة الحج

في إطار حديثنا عن نتائج قرعة الحج 2024 العراق يلزم أن نوضح لكم خطوات التسجيل في قرعة الحج بالعراق والتي تمت من خلال الخطوات التالية: