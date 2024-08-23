رسميًا.. وزارة التعليم تُعلن نتائج الترشيح وقبول الطلبة لعام 2025 في الجامعات

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في بيان لها مؤخرًا حول نتائج تعديل الترشيح وكذلك قبول طلاب السنة السابقة للعام الدراسي 2024-2025، بالإضافة إلى أن النتائج تشمل كافة الطلاب الذين قاموا بالتعديل على ترشيحاتهم عبر بوابة الدراسات والتخطيط، مؤكدة أنه تم قبول نحو 6040 طالبا، مشيرة إلى أنه تم توزيعهم على القناة العامة وكذلك قناة الوافدين، وشمل ذوي ضحايا العمليات الحربية والعمليات الإرهابية.

قبول نتائج الطلاب السابقة في العراق

وأكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن النتائج الخاصة بقبول طلاب السنة السابقة، لتصل إلى 2781 طالبا، على أن تم توزيعهم على القناة العامة، والقناة الوافدين، بالإضافة إلى ذوي ضحايا العمليات الحربية والعسكرية، وشملت كذلك شهداء الحشد الشعبي المتمثلة في جرائم حزب البعث المنحل، وغير ذلك من الطلبة الذين لم يُحالفهم النصيب في التقديم والترشيح للجامعات خلال السنوات الماضية، لتفتح أمام الوزارة والحكومة أفاقًا جديدة للتقديم والالتحاق بالكلية التي يرغبون فيها.

قبول طلابات السنوات السابقة على مدار الـ 4 أيام

وأشارت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إلى أن الطالب يمكن بأن يُعاود إلى القبول المركزي على مدار 3 أيام من وقت إعلان النتائج الخاصة بالتعديل الترشيح، بشرط أن يكون مسجل ومقيد في الكلية أو المعهد، بالإضافة إلى استقبال كافة الطلبات المتقدمة من الطلاب والطالبات على مستوى المحافظات، في إطار أن يتم الإنتهاء من كافة الأعمال الخاصة بالقيد داخل المدارس والجامعات العاملة بالدولة.