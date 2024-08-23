تنسيق المرحلة الثالثة علمي علوم 2024 وقائمة الكليات والمعاهد المتاحة في جميع المحافظات

الالاف من الطلاب يبحثون عن تنسيق المرحلة الثالثة علمي علوم 2024 وقائمة الكليات والمعاهد التي لايزال بها أماكن شاغرة في كافة المحافظات، حيث من المقرر أن ينطلق تنسيق المرحلة الثالثة 2024 بعد أيام من الآن، على أن يكون الحد الادنى لتسجيل الرغبات بها هو حصول الطالب على 50%، وعلى الاغلب تكون الاماكن الشاغرة في المعاهد أكثر من الاماكن الشاغرة في الكليات لتلك المرحلة.

تنسيق المرحلة الثالثة علمي علوم 2024

وعن الاماكن الشاغرة في تنسيق المرحلة الثالثة علمي علوم 2024، فهي كما يلي:

– المعهد العالي حاسب وإدارة شارع نظم المعلومات الإدارية الزرقا دمياط.

– المعهد العالي سياحة وفنادق بالإسماعيلية إيجوث

– المعهد العالي للإدارة والحاسب شعبة نظم برأس البر

– المعهد العالي للسياحة والفنادق بالإسكندرية إيجوث.

المعهد العالي سياحة وفنادق بالسيوف بالإسكندرية.

– المعهد العالي للسياحة والفنادق وإرشاد السياحي بأبي قير.

– المعهد العالي الدولي للغات والترجمة الفورية بالتجمع الخامس.

– كلية المعهد العالي الفندقي بالأقصر إيجوث.

– كلية المعهد العالي خدمة اجتماعية أسوان.

– كلية المعهد العالي خدمة اجتماعية بورسعيد.

– الكلية التكنولوجية المصرية الألمانية بأسيوط.

– كلية التكنولوجيا والتعليم الصناعي حلوان.

– كلية التكنولوجيا والتعليم الصناعي سوهاج

– كلية التكنولوجيا والتعليم الصناعي السويس.

– كلية تربية رياضية «بنات» الزقازيق.

– كلية تربية رياضية «بنات» المنيا.

– كلية تربية رياضية «بنات» بني سويف.

كلية تربية رياضية «بنات» قناة السويس بالإسماعيلية.

– كلية تربية رياضية «بنات» الإسكندرية

– كلية تربية رياضية «بنات» سوهاج.

– كلية تربية رياضية «بنات» حلوان بالجزيرة.

– كلية تربية رياضية «بنات» بورسعيد.

– كلية تربية رياضية «بنات» بنها.

– كلية تربية رياضية العريش.

– كلية تربية رياضية «بنات» طنطا.

– كلية تربية رياضية «بنات» أسوان.

– كلية تربية رياضية «بنات» جنوب الوادي.

مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2024

أما عن مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2024 للشعبة العلمية وفقا للعام الماضي فهو كما يلي: