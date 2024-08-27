يوفر تردد قناة وناسة الجديد على النايل سات إمكانية للاستمتاع بمشاهدة محتوى يتمتع بالتميز والانفراد عن باقي القنوات الأخرى، حيث أن القناة تكون بعرض مجموعة مختارة من الأغاني الرائعة جدًا والمميزة، بالإضافة إلى أنه يعرض أفضل أفلام الكرتون الخاص بالأطفال من مختلف الفئات العمرية، كذلك فإن القناة تساهم أيضًا في تعديل سلوك الأطفال السيء وذلك من خلال تعليمهم القيم السليمة والأمور الجيدة عن طريق الأغاني التي تقوم بأدائها شخصية لولو الشهيرة التي أصبحت الشخصية المفضلة عند عدد كبير جدًا من الأطفال، والجدير بالذكر أن إدارة القناة قد قامت بتوضيح أنه تم تحديث التردد الخاص بها على كافة الأقمار الصناعية وهذا ما سوف نوضحه لكم بشكل مفصل في مقالنا.

تردد قناة وناسة الجديد على النايل سات

وفرت إدارة القناة تردد قناة وناسة الجديد على النايل سات وذلك حتى يتمكن المشاهدين من الاستمتاع برؤية محتوى مميز يتم عرضه بطريقة جيدة دون تشفير أو تقطيع، بالإضافة إلى أنها حرصت على تقديم محتواها على مدار اليوم دون توقف، وسوف نوضح لكم تردد قناة وناسة الجديد على النايل سات بشكل مفصل فيما يلي:

التردد: 11470.

معامل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز : 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: sd.

تردد قناة وناسة على عرب سات

كذلك فإن القناة حرصت أيضًا على تحديث التردد الخاص بها على القمر الصناعي عرب سات، وذلك حتى يتمكن الأطفال من متابعة المحتوى الجديد الخاص بها، وسوف نوضح لكم هذا التردد بشكل مفصل فيما يلي:

التردد: 11270.

معامل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

ما هي مزايا قناة وناسة 2024

تمتلك قناة وناسة مجموعة كبيرة جدًا من المزايا التي جعلتها القناة المفضلة عند عدد كبير جدًا من الأشخاص الأطفال دون عن غيرها، حيث يمكن للآباء الاعتماد على هذه القناة في شتى الأمور، وسوف نوضح لكم أبرز مميزات القناة فيما يلي: