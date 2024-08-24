منافس الآيفون على الساحة..أكتشف سعر ومواصفات سامسونج Galaxy S24 Ultra بأمكانيات خرافية هتشتريه من غير ما تفكر

في عالم التكنولوجيا المتسارع، غالبًا ما يكون إطلاق الهواتف الذكية الجديدة محطًا لاهتمام هواة التقنية وعشاق الابتكار، وهذا هو الحال بالنسبة لهاتف سامسونج Galaxy S24 Ultra، والذي ينتظره الكثيرون بفارغ الصبر باعتباره المنافس الأقوى لشركة آبل الأمريكية في السوق الحالي، سوف نستعرض في هذا التقرير أبرز مواصفات هاتف Galaxy S24 Ultra، بالإضافة إلى الأسعار المتوقعة له في الأسواق المصرية والسعودية والإماراتية. وذلك بهدف تزويد القراء بالمعلومات اللازمة عن هذا الهاتف الرائد قبل طرحه في الأسواق.

مواصفات هاتف سامسونج Galaxy S24 Ultra

يعد هاتف سامسونج Galaxy S24 Ultra أحدث إصدارات شركة سامسونج الشهيرة، والذي تميز بمواصفاته الجبارة والتي تجذب الكثير من المستهلكين له.

يأتي الهاتف بمعالج Snapdragon 8 Gen 3 بتكنولوجيا الـ 4 نانو مع معالج رسومي من نوع Adreno 750، إلى جانب خيارات تخزين متنوعة تصل إلى 1 تيرا بايت مع 12 جيجا رام.

يدعم الهاتف شبكات الاتصال من الجيل الثاني إلى الجيل الخامس، ويأتي بشاشة Dynamic LTPO AMOLED 2X بمساحة 6.8 إنش وجودة 1440×3088 بكسل.

كما يوفر دعمًا للواي فاي بمواصفات متطورة وبطارية سعة 5000 مللي أمبير مع شحن سريع.

في الجانب التصويري، يحظى الهاتف بأربع كاميرات خلفية بدقة تصل إلى 200 ميجا بيكسل، إلى جانب كاميرات أخرى بدقة 10 و12 ميجا بيكسل.

ويعمل الجهاز بنظام Android 14 مع واجهة المستخدم المطورة One UI 6.1.

الأسعار المتوقعة في الأسواق

وفيما يتعلق بالأسعار المتوقعة للهاتف في الأسواق، فإنها تأتي على النحو التالي: