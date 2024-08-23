“جاتا GTA 5“ تنفيذ مهمة سرقة المجوهرات ومهمة الكلب شوب وتثبيت تحديث اللعبة الأصلية

مهمات جاتا والذي يتساءل عنه الكثير من لاعبي ومحبي الألعاب الإلكترونية والتي من أبرزها لعبة جاتا الشهيرة التي حققت نجاح كبير وإعجاب ساحق في الإصدار الجديد منها، وهي تدور حول الشخصية كارل جونسون واحد من أفراد عصابة يقومون مع بعضهم بعدد من المهام من السرقة والقتل بهدف كسب المال وتحقيق الفوز على الأعداء، وتتنوع المهام التي تطلب من كارل القيام بها في كل مستوى، وهو ما يضفي على اللعبة المزيد من الغموض والحماس للصعود إلى المستوى الثاني والإثارة لتجميع المال.

مهمات جاتا

أضافت الشركة المطورة للعبة جاتا عدد من مهمات جاتا لتعطي اللاعب المزيد من الحماس، والتي قد كان من أشهرها ما يلي:

مهمة سرقة سيارة باهظة الثمن، والتي هي عبارة عن متجر من السيارات عالية القيمة ويتم سرقت تلك السيارات.

مهمة سرقة المجوهرات وهي مهمة مشتركة بين كل من مايكل وليستر وعند إنهاء المهمة تقوم الشرطة بمطاردتهم، ولكن يهربوا منها ويساعدهم على الهرب صاحب المحل الذي أبلغ عنهم.

مهمة شوب، وهي عبارة عن القيام بخطف رهينة من العصابة حينما يتعرض لامار لحادث، ويصل إليه فرانكلين باستخدام حاسة الشم حتى ينجحوا في تلك العملية.

تحميل التحديث الجديد من لعبة جاتا

للاستمتاع بالمهمات الجديد التي تمت إضافتها في الإصدار الجديد من جاتا يرجى إتباع الخطوات التالية: