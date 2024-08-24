بطارية قوية وكاميرا مزدوجة.. تفاصيل مواصفات هاتف Google Pixel 9 وسعر الهاتف الرسمي عالميا ومحليا

يعتبر هاتف Google Pixel 9 من أحدث الإصدارات التي تقدمها شركة جوجل في عالم الهواتف الذكية حيث يجمع بين الأداء الفائق والتصميم الأنيق والابتكارات التقنية المتقدمة، ويتميز هذا الهاتف بتجربة تصوير مذهلة مدعومة بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التي تحسن من جودة الصور والفيديوهات حتى في ظروف الإضاءة المنخفضة، كما يأتي الهاتف بشاشة OLED رائعة توفر دقة عالية وألوان زاهية تضمن للمستخدم تجربة مشاهدة فريدة من نوعها.

مواصفات Google Pixel 9

يشغل هاتف Google Pixel 9 بأحدث إصدار من نظام التشغيل Android مما يتيح للمستخدمين الاستفادة من كافة الميزات الجديدة والتحديثات الأمنية، كما يتميز الجهاز بسرعته العالية وأدائه الممتاز بفضل المعالج المتطور والذاكرة الكبيرة، والمواصفات كالتالي:

المواصفات الوصف المعالج Google Tensor G4 ثماني النواة، النواة الأقوى من نوع Cortex X4 بتردد 3.1 جيجا هيرتز، دقة تصنيع 4 نانو ميتر، معالج رسومي Mali G715 نظام التشغيل Android 14، بدعم 7 سنوات من تحديثات النظام والتحديثات الأمنية مساحة التخزين والذاكرة 128 جيجا أو 256 جيجا مع 12 جيجا رام الكاميرا الأمامية كاميرا واحدة بدقة 10.5 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.2، تدعم تصوير فيديوهات 2160p@60fps الكاميرا الخلفية كاميرا مزدوجة: الرئيسية: 50 ميجا بيكسل، فتحة عدسة F/1.68، تدعم Laser AutoFocus مع مثبت بصري

الثانية: 48 ميجا بيكسل، فتحة عدسة F/1.7، Ultra Wide للتصوير بزاوية واسعة تدعم فلاش LED وتصوير فيديوهات 2160p@60fps مع مثبت إلكتروني ودعم HDR، تقريب حتى 8X، Night Sight، البورتريه، البانوراما، Real Tone، Best Take، Magic Eraser، Photo Unblur بالذكاء الاصطناعي. البطارية بطارية ليثيوم أيون بسعة 4700 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقدرة 27 وات عبر USB Type C، الشحن اللاسلكي بقدرة 27 وات، والشحن اللاسلكي العكسي الألوان الأحمر، الأخضر، الذهبي، الأسود

سعر هاتف Google Pixel 9

يقدم Pixel 9 تجربة استخدام سلسة ومترابطة تجعل حياة المستخدم أكثر سهولة وتنظيما إضافة إلى ذلك فإن تصميم الهاتف يجمع بين البساطة والأناقة مع هيكل مصنوع من مواد عالية الجودة، وسعر الهاتف على النحو التالي: