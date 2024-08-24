أخبار سارة للمتقاعدين.. وزارة المالية العراقية تعلن عن موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق لشهر سبتمبر 2024 وخطوات الاستعلام عن الراتب

يشهد محرك البحث “جوجل” اهتمامًا كبيرًا حول موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق لشهر سبتمبر 2024، خاصة بعد انتشار أخبار تشير إلى تبكير موعد الصرف لجميع المستفيدين من هذه الرواتب، تُصرف هذه الرواتب لعدد من المواطنين وفقًا لشروط محددة وضعتها الجهات المختصة، يمكن الاستعلام عن موعد الصرف وقيمة الرواتب بسهولة عبر الموقع الرسمي لوزارة المالية في أقل من دقيقة.

موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق لشهر سبتمبر 2024

أكدت الهيئة الوطنية للتقاعد العامة في العراق أن الأخبار المتداولة حول تقديم موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق لشهر سبتمبر 2024 غير صحيحة، ستتم عملية الصرف في موعدها المعتاد، وهو اليوم الأول من كل شهر ميلادي، وبالتالي سيتم صرف رواتب شهر سبتمبر يوم الأحد الموافق 1 سبتمبر 2024.

خطوات الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق 2024

إليكم خطوات الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق 2024:

قم بزيارة الموقع الإلكتروني لوزارة المالية.

اختر “الخدمات الإلكترونية” من القائمة الرئيسية.

حدد خيار “التحقق من رواتب المتقاعدين”.

أدخل اسمك ورقم الهوية الوطنية في الحقول المخصصة.

اضغط على “تحقق الآن”.

شروط الحصول على رواتب المتقاعدين في العراق 2024

إليكم شروط الحصول على رواتب المتقاعدين في العراق 2024: