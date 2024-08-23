احلي من المطاعم..طريقة عمل الطعمية الفلافل في البيت مقرمشة وخفيفة بطعم حكاية

الطعمية هي أحد الأطباق الشعبية المميزة في المطبخ المصري، فهي محبوبة لدى الجميع من الكبار والصغار على حد سواء، لطالما كانت الطعمية خيارًا رائجًا للعديد من المصريين، خاصةً على موائد الإفطار ومع ذلك، في الآونة الأخيرة، أصبح الكثير من المطاعم يعدون هذا الطبق بطرق غير صحية، حيث يتم استخدام زيوت رديئة في عملية القلي وهناك حل بسيط لهذه المشكلة. فبإمكان كل سيدة في المنزل إعداد عجينة الطعمية بنفسها بطريقة صحية وسليمة بذلك، يمكن الاستمتاع بهذا الطبق الشهي مع التأكد من استخدام المكونات والطرق الصحيحة في هذا المقال، سنستعرض كيفية إعداد عجينة الطعمية في المنزل، بالإضافة إلى نصائح لتخزينها واستخدامها عند الحاجة.

طريقة عمل الطعمية الفلافل في البيت

يمكن لكل سيدة في المنزل إعداد عجينة الطعمية بنفسها بطريقة صحية وسليمة وهذا ما سنتطرق إليه في هذا المقال، حيث سنستعرض المكونات اللازمة وخطوات التحضير.

المكونات اللازمة:

1.25 كيلوجرام من الفول المدشوش

حزمة واحدة من الشبت

حزمة واحدة من البقدونس

حزمة واحدة من الكزبرة الخضراء

كرات بلدي مقطعة

بصلتان كبيرتان مفرومتان

6 فصوص ثوم مهروسة

ملعقة صغيرة من الكمون

ملعقة صغيرة من الملح

ملعقة صغيرة من البيكنج صودا

وعاء مناسب لخلط المكونات

خطوات التحضير:

نقع الفول المدشوش في الماء منذ الليلة السابقة ثم تصفيته وغسله جيدًا. إضافة المكونات الأخرى: الثوم والبصل والكمون والخضروات (البقدونس والشبت والكزبرة). وضع جميع المكونات في الكبة الكهربائية أو الخلاط وضربها جيدًا. تشكيل عجينة الطعمية حسب الرغبة. يمكن الاحتفاظ بجزء منها في أكياس داخل الثلاجة. إضافة الملح والبيكنج صودا عند تحضير الكمية المراد قليها. تسخين طاسة وإضافة كمية من الزيت. ثم قلي عجينة الطعمية حتى تصبح ذهبية اللون.

وبهذه الطريقة البسيطة، يمكنك الآن الاستمتاع بطعمية لذيذة ومحضرة بطريقة صحية في المنزل فلا تترددي في تجربة هذه الوصفة والاحتفاظ بجزء منها في الثلاجة لأوقات الحاجة.