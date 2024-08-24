هل تم صرف الدعم السكني اليوم السبت 24 أغسطس ؟ وزارة الإسكان تُجيب

قامت وزارة الإسكان بالمملكة العربية السعودية بتحديد موعد رسمي لصرف الدعم السكني في كل شهر وهذا اليوم هو الرابع وعشرين من كل شهر ميلادي وقد تداولت الكثير من الأنباء والأخبار حول تأجيل موعد الصرف لهذا الشهر فهل ذلك الخبر حقيقي؟ فيعتبر برنامج الدعم السكني واحد من أهم برامج الدعم المقدمة من وزارة الإسكان بهدف مساعدة الفئات المحتاجة ذات الدخل المنخفض في الحصول على السكن الملائم والآن سنقدم إليكم حقيقة خبر عدم صرف الدعم في موعده المحدد.

هل تم صرف الدعم السكني اليوم السبت 24 أغسطس ؟

قامت وزارة الإسكان بالمملكة العربية السعودية بالإعلان عن موعد رسمي لصرف الدعم السكني على أن يكون ذلك الموعد في يوم 24 من كل شهر ميلادي ولكن أعلنت الوزارة عن تأجيل موعد صرف الدفعة القادمة على أن يتم الصرف في يوم الأحد الموافق 25 أغسطس 2024 وذلك لأن موعد الصرف الرسمي يصادف عطلة رسمية وهو يوم السبت.

الاستعلام عن أهلية الدعم السكني

بعد ما تم الإعلان عن تأخير موعد صرف الدعم بدء البحث بكثرة عن الطريقة التي يتم من خلالها الاستعلام عن الأهلية من أجل أن يتعرف المستفيدين عن مدى أحقيتهم للحصول على الدعم وإليكم في السطور التالية خطوات الاستعلام: