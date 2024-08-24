سجل الآن في منحة تونس 300 دينار وأهم الشروط المطلوبة للتسجيل

تحرص حكومة دولة تونس على مساعدة مواطنيها خاصة أصحاب الدخل المحدود وذلك عن طريق تقديم العديد من المنح لهم والتي من بينها منحة تونس 300 دينار ، لهذا يتساءل عدد كبير من المواطنين عن خطوات وشروط التسجيل في هذه المنحة، لهذا أجابت وزارة الشؤون الاجتماعية على هذا السؤال موضحة خطوات وشروط التسجيل وهو ما سنتعرف عليه خلال هذا المقال.

خطوات التسجيل في منحة تونس 300 دينار

قامت وزارة الشؤون الاجتماعية بدولة تونس الإعلان عن خطوات التسجيل في منحة تونس 300 دينار والتي جاءت على النحو التالي:

ينقر المواطن في البداية على الرابط الرسمي الخاص بوزارة الشؤون الاجتماعية.

يتم تسجيل الدخول على الموقع وذلك عن طريق ادراج البريد الإلكتروني الخاص بالمواطن وكلمة السر.

يحدد المواطن خيار الخدمات الإلكترونية.

يدخل المواطن كافة البيانات الشخصية التي يطلبها الموقع والتأكد من صحتها.

من خلال الشاشة الرئيسية للموقع يتم النقر على خانة منحة 300 دينار.

يسجل المواطن بعد ذلك جميع البيانات التي يحتاج إليها الموقع.

يتم إرفاق جميع المستندات المطلوبة ومن ثم النقر على تقديم الطلب.

تقوم الوزارة بعد ذلك مراجعة طلب المتقدم، والموافقة عليه في حالة التأكد من أن مقدم الطلب يستحق هذا الدعم.

شروط استحقاق منحة 300 دينار

حتى يحصل مواطني دولة تونس أصحاب الدخل المحدود على منحة 300 دينار فإنه لابد أن تتوافر بهم مجموعة من الشروط والتي من أهمها ما يلي: