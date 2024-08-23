اضبط جهازك الآن.. تردد قناة ميكي الجديد Mickey TV Channel 2024 على نايل سات

قناة ميكي تعد إحدى القنوات الرائدة في مجال البث التلفزيوني الموجه للأطفال على مر السنين، اكتسبت هذه القناة شهرة واسعة بفضل تقديمها لمحتوى خيالي وممتع للأطفال من جميع الفئات العمرية، والبرامج التي تعرضها قناة ميكي تتميز بإثارة اهتمام الأطفال وتلبية احتياجاتهم الترفيهية والتعليمية على حد سواء، وهذا ما أثمر عن حصول القناة على أعلى نسب المشاهدة بين قنوات الأطفال، مما جعلها تنال لقب أفضل قناة أطفال عندما يتم الإعلان عن تحديث تردد قناة ميكي، يكون متابعوها في حالة من الترقب والحماس للاستمتاع بمزيد من المحتوى ذي الجودة العالية الذي تقدمه القناة لهم.

تردد قناة ميكي كيدز 2024

تسعى إدارة قناة ميكي للأطفال إلى توسيع شعبية القناة وزيادة انتشارها وذلك من خلال تقديم محتوى بجودة عالية وتفاصيل دقيقة، وذلك باستخدام ترددات جديدة تتناسب مع مختلف أجهزة الاستقبال بالنسبة للقمر الصناعي النايل سات، يمكن ضبط تردد قناة ميكي للأطفال على التالي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11526

معدل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: ⅞

أما بالنسبة للقمر الصناعي عرب سات، فيمكن ضبط تردد قناة ميكي للأطفال على التالي:

القمر الصناعي: عرب سات

التردد: 11257

معدل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: ¾

ضبط قناة ميكي للأطفال على جهاز الاستقبال

لضبط قناة ميكي للأطفال على جهاز الاستقبال الخاص بك، يمكنك اتباع الخطوات البسيطة التالية: