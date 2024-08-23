وزارة الإسكان الأردنية توضح.. من هم مستحقي الإسكان العسكري وكيفية الاستعلام على أسماء المقبولين 

سجل العديد من المواطنين بالأردن للاستفادة من دعم الإسكان العسكري هناك، ويرغب العديد من الأشخاص التعرف على هل تم قبول الطلب الخاص بهم أم لا، وقد أعلنت وزارة الإسكان الأردنية أنه يمكن الاستعلام على نتائج القبول إلكترونيا، كما أعلنت الفئات المستحقة لصرف الدعم سنتعرف على التفاصيل الكاملة في السطور التالية.

كيفية الاستعلام على مستحقي الإسكان العسكري

أعلنت مديرية الإسكان العسكري الأردنية بأنه يتم الاستعلام على أسماء المقبولين صرف دعم الإسكان العسكري الكترونيا كل ما عليك اتباع الخطوات التالية:

اضغط على الرابط الرسمي الخاص بمديرية الإسكان العسكري من هنا .

سجل الدخول على الموقع، واضغط على الاستعلام على مستحقي الإسكان العسكري من الخيارات الموجودة على الشاشة.

يطلب الموقع تسجيل بعض البيانات الشخصية الخاصة بالمتعلم، وهي رقم الهوية الوطنية والرقم العسكري الخاص بك.

اضغط على استعلام وستظهر على الشاشة إذا كان المتقدم مؤهل لصرف قيمة قرض الإسكان العسكري أم لا.

ما هي شروط التقديم على قرض الإسكان العسكري

يرغب العديد من الأشخاص التقديم على قرض الإسكان العسكري، وقد أوضحت مديرية الإسكان العسكرية بأنه يتم التقديم بناء على بعض الشروط التي أعلنتها الوزارة وهي كالتالي: