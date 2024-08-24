الاستعلام عن قرعة الحج في العراق 2025 عبر موقع الهيئة العليا للحج والعمرة hajj.gov.iq بالخطوات

الآن يشهد “جوجل” معدلات بحث مكثفة حول الاستعلام عن قرعة الحج في العراق 2025 بعد أن تم غلق باب التسجيل خلال الفترة الماضية، وحاليا ينتظر المواطنين على أحر من الجمر إعلان نتائج القرعة التي تحدد فرصتهم لأداء فريضة الحج التي تعد أحد اركان الاسلام الاساسية، فالكثير ممن تقدموا بطلبات يمنون النفس بأن تكون اسمائهم ضمن المقبولين، واليكم طريقة الاستعلام عن اسماء المقبولين في قرعة الحج في العراق 2024 عبر مقع الهيئة العليا للحج والعمرة الالكتروني.

الاستعلام عن قرعة الحج في العراق 2025

ويمكنك الاستعلام عن قرعة الحج في العراق 2025 عبر زيارة موقع الهيئة العليا للحج والعمرة الالكتروني المعتمد من قبل الجهات الرسمية، حيث أصبح الاستعلام عن اسماء المقبولين أمر يشغل بال أغلب المواطنين، حيث أنهم يودون معرفة ما إذا كانت طلباتهم قد قوبلت بالقبول لأداء هذه الفريضة أم لا، ولذا سهلت الحكومة على مواطنيها الاستعلام عن النتائج الكترونيا من خلا اتباع ما يلي:

قم بالتوجه إلى الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة العليا للحج والعمرة على الإنترنت. اختر قسم “الخدمات الإلكترونية” من القائمة المتاحة. اضغط على خيار “نتائج قرعة الحج” . قم بادخال كافة البيانات المطلوبة لاتمام عملية الاستعلام. ستظهر لك التفاصيل المتعلقة بالنتائج، ويمكنك التحقق مما إذا كنت من ضمن المقبولين.

شروط التسجيل في قرعة الحج في العراق 2024

وقد تم الاعلان عن شروط التسجيل في قرعة الحج في العراق 2024 من قبل الهيئة العليا للحج والعمرة، وتلك الشروط هي: