“رابط مباشر” اسماء المقبولين في سكنات عدل 3 المرحلة الأولى 2024 بالجزائر

يبحث العديد من المواطنين في الجزائر عن أسماء المقبولين في سكنات عدل 3، بما يشمل جميع الولايات الجزائرية، حيث إن وزارة السكن والعمران قامت باستقبال كافة الطلبات المقدمة والخاصة بالأشخاص الراغبين في الحصول على الوحدات السكنية الملائمة، في ظل ارتفاع الأسعار التي تمر بها الشقق الخارجية، وعليه سنوضح لكم في السطور التالية، كافة التفاصيل الخاصة بأسماء المقبولين في البرنامج.

طريقة الاستعلام عن سكنات عدل 2024 المرحلة الأولى

يمكن الأن الاستعلام عن أسماء المقبولين في سكنات عدل 3 المرحلة الأولى، شاملة العديد من الولايات والمدن في دولة الجزائر، وفقًا للخطوات المتمثلة في الأتي:-

أن يتم الذهاب إلى منصة عدل الوطنية عبر الإنترنت.

مع تسجيل الدخول إلى الخدمات الخاصة بالمنصة.

مع اختيار برنامج “سكنات عدل 3”.

تحديد المرحلة الأولى.

ليتم إدخال كافة المعلومات الخاصة بالشخص المتقدم في الخانات المخصصة لذلك.

النقر على زر “بحث”.

ليتم عرض أسماء المقبولين في سكنات عدل.

ما هي شروط تسجيل سكنات عدل 3؟

وعقب فتح المرحلة الثانية من برنامج سكنات عدل 3 شاملة العديد من الولايات الجزائرية، وفقًا للشروط المتمثلة في التالي:-