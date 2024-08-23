“رابط مباشر” اسماء المقبولين في سكنات عدل 3 المرحلة الأولى 2024 بالجزائر

الكاتب: مصطفى شاهين تاريخ النشر تصنيف عربي و دولي
“رابط مباشر” اسماء المقبولين في سكنات عدل 3 المرحلة الأولى 2024 بالجزائر

يبحث العديد من المواطنين في الجزائر عن أسماء المقبولين في سكنات عدل 3، بما يشمل جميع الولايات الجزائرية، حيث إن وزارة السكن والعمران قامت باستقبال كافة الطلبات المقدمة والخاصة بالأشخاص الراغبين في الحصول على الوحدات السكنية الملائمة، في ظل ارتفاع الأسعار التي تمر بها الشقق الخارجية، وعليه سنوضح لكم في السطور التالية، كافة التفاصيل الخاصة بأسماء المقبولين في البرنامج.

طريقة الاستعلام عن سكنات عدل 2024 المرحلة الأولى

يمكن الأن الاستعلام عن أسماء المقبولين في سكنات عدل 3 المرحلة الأولى، شاملة العديد من الولايات والمدن في دولة الجزائر، وفقًا للخطوات المتمثلة في الأتي:-

  • أن يتم الذهاب إلى منصة عدل الوطنية عبر الإنترنت.
  • مع تسجيل الدخول إلى الخدمات الخاصة بالمنصة.
  • مع اختيار برنامج “سكنات عدل 3”.
  • تحديد المرحلة الأولى.
  • ليتم إدخال كافة المعلومات الخاصة بالشخص المتقدم في الخانات المخصصة لذلك.
  • النقر على زر “بحث”.
  • ليتم عرض أسماء المقبولين في سكنات عدل.
"رابط مباشر" اسماء المقبولين في سكنات عدل 3 المرحلة الأولى 2024 بالجزائر
“رابط مباشر” اسماء المقبولين في سكنات عدل 3 المرحلة الأولى 2024 بالجزائر

ما هي شروط تسجيل سكنات عدل 3؟

وعقب فتح المرحلة الثانية من برنامج سكنات عدل 3 شاملة العديد من الولايات الجزائرية، وفقًا للشروط المتمثلة في التالي:-

  • أن يكون الشخص جزائري الجنسية.
  • مقيم دائم في دولة الجزائر.
  • ألا يقل عمر الشخص المتقدم 19 عامًا.
  • ألا يتخطى عمر المتقدم 70 عامًا.
  • ألا يكون مسجل في أي وحدات سكنية من قبل.
  • الالتزام بسداد الدفعات المالية في مواعيدها.
  • الموافقة على كافة الضوابط والمعايير المحددة من قبل وزارة السكن.
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الكاتب: مصطفى شاهين

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