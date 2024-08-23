استعلـــم عن اسماء المقبولين + موعد بدء فتح سكنات عدل 3 المرحلة الثانية خلال موقع وزارة السكن والعمران

تم التساؤل بصورة كبيرة من قبل الكثير من المواطنين عن سكنات عدل 3 المرحلة الثانية، وقد أتى ذلك بعد ان قامت وزارة السكن والعمران بإعلانها رسميا عن أسماء الأشخاص الفائزين في سكنات عدن للمرحله الاولى لذلك فان عدد كبير من الأشخاص يرغبون في معرفة هل تم قبول اسمائهم ضمن الوحدات السكنية المدعمة الخاصه بهذا البرنامج وقد قامت الوزارة بتوضيح أنه يمكن الاستعلام عن الأسماء عبر منصة عدل الرقميه بدون الحاجة الى النزول من المنزل والذهاب الى المكاتب.

شروط سكنات عدل 3 المرحلة الثانية

قامت وزارة السكن والعمران والمدينة بوضع عدد من الشروط اللازمه لكي يتم التسجيل في برنامج سكنات عدل سوري للمرحله الثانيه وقد تضمنت هذه الشروط ما يلي:

ضرورة الإقامة الدائمة في دولة الجزائر.

يجب ان يحمل الشخص المتقدم الجنسية الجزائريه لكل من الوالدين.

ينبغي على المتقدم عدم امتلاك أي من الأصول والممتلكات بأسعار باهظة.

يجب الا يقل عمر الشخص المتقدم عن 18 عام والا يزيد العمر عن 70 عام.

ضرورة أن يكون المتقدم لديه دخل شهري حوالي 1000 دينار او اقل من ذلك.

كيفية الاستعلام عن اسماء المقبولين في سكنات عدل 3 2024

قامت وزارة السكن والعمران بالتصريح أنه من الممكن الاستعلام عن الاسماء بصوره بسيطه عن طريق اتباع عدد من الخطوات وقد تمثلت هذه الخطوات فيما يلي: