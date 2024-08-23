الأداء القوي والبطارية الطويلة في فئة الهواتف المتوسطة Oppo A98 5G بمواصفاتها وإمكانياتها الخارقة

أعلنت شركة Oppo عن هاتفها الجديد Oppo A98 5G، والذي يستهدف فئة الهواتف المتوسطة ويتميز هذا الهاتف بمواصفات قوية وميزات متقدمة، مما يجعله خياراً مثيراً للاهتمام بالنسبة للمستخدمين الباحثين عن أداء جيد وبطارية طويلة الأمد بسعر معقول في هذا المقال، تفاصيل مواصفات Oppo A98 5G، بما في ذلك قوة المعالج، سعة البطارية والشحن السريع، والكاميرا المتقدمة، ومدى قدرته على منافسة الهواتف الأخرى في فئته السعرية سنقدم لك كل ما تحتاج لمعرفته حول هذا الهاتف الجديد لتساعدك في اتخاذ قرار الشراء المناسب.

مواصفات Oppo A98 5G

المعالج: يأتي Oppo A98 5G مزودًا بمعالج Snapdragon 695 5G المصنع بتقنية 4 نانومتر، مما يوفر أداءً قويًا وكفاءة طاقة عالية.

التخزين والذاكرة: الهاتف متوفر بخيارين للتخزين، إما 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت، مع ذاكرة عشوائية (رام) قدرها 8 جيجابايت لكلا الخيارين.

الكاميرا: يتميز Oppo A98 5G بكاميرا أمامية بدقة 32 ميجابيكسل، وثلاث كاميرات خلفية: الأولى بدقة 64

ميجابيكسل، والثانية والثالثة بدقة 2 ميجابيكسل. كما يدعم الهاتف تقنية التصوير المكبر بقدرة 40X.

الشاشة: يضم الهاتف شاشة بمساحة 6.72 بوصة من نوع IPS LCD بدقة 2400×1080 بكسل.

نظام التشغيل: Oppo A98 5G يعمل بنظام أندرويد 13.

البطارية: يحتوي الهاتف على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير، مع دعم الشحن السريع بقوة 67 واط.

مميزات Oppo A98 5G

دعم تقنية NFC. كاميرا ميكروسكوب بقدرة تكبير تصل إلى 40X. بطارية طويلة الأمد مع دعم الشحن السريع بقوة 67 واط. معالج Snapdragon 695 بأداء جيد في المهام اليومية. سماعة خارجية بصوت ستيريو.

عيوب Oppo A98 5G

لا يدعم تصوير فيديو بدقة 4K. الكاميرا الخلفية لا تقدم أداءً مميزًا. استخدام شاشة IPS LCD بدلاً من شاشة AMOLED.

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