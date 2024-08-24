تحديثات هتعمل ثورة.. تحديث جديد في واتساب قيد الاختبار لحظر الرسائل من الأرقام المجهولة والتسجيل في واتس آب بدون رقم هاتف

يستعد تطبيق واتساب لإطلاق مجموعة من المزايا الثورية في تحديث مستقبلي من المتوقع أن تحدث تغييرا جذريا في كيفية استخدام التطبيق، مما سيؤدي إلى تحسين تجربة المستخدمين بشكل كبير على هواتف آيفون وأندرويد، هذه المزايا الجديدة مثل تحديث جديد لحظر الرسائل سيكون بمثابة نقلة نوعية في طريقة تفاعل المستخدمين مع التطبيق، حيث سيتم تقديم خصائص مبتكرة تهدف إلى تعزيز الراحة وسهولة الاستخدام وجعل التواصل عبر واتساب أكثر سلاسة وفعالية، وتأتي التحديثات المنتظرة في إطار سعي الشركة المستمر لتلبية احتياجات المستخدمين وتقديم تجارب مميزة تحافظ على مكانة واتساب كواحد من أهم تطبيقات التواصل الاجتماعي في العالم.

تحديث جديد لحظر الرسائل

يتميز تحديث جديد لحظر الرسائل الواردة من الحسابات غير المعروفة إحدى الإضافات التي قرر تطبيق واتساب إدراجها في تحديثه المستقبلي، وتتيح هذه الميزة للتطبيق حظر الرسائل تلقائيا من الحسابات التي لا توجد ضمن قائمة جهات الاتصال الخاصة بالمستخدم وذلك إذا تجاوزت تلك الرسائل حجما معينا:

يهدف هذا الإجراء إلى حماية المستخدمين من الرسائل الغير مرغوب فيها التي قد تتسبب في إزعاجهم، بالإضافة إلى الحد من الرسائل العشوائية التي قد تستهلك موارد التطبيق وتؤثر سلبا على أداء الجهاز، ومن المتوقع أن يقدم تطبيق واتساب هذه الميزة الجديدة لحاملي هواتف أندرويد في التحديث القادم عبر متجر جوجل بلاي.

ويعد هذا التحديث جزءا من جهود الشركة المستمرة لتعزيز مستوى الأمان والخصوصية لمستخدميها، عبر تقليص فرص تلقي الرسائل المزعجة من حسابات غير معروفة، من خلال هذه الخطوة تسعى واتساب إلى تحسين تجربة المستخدمين وضمان استخدام التطبيق بطريقة أكثر أمانا وفعالية بعيدا عن الإزعاجات المتكررة الناجمة عن الرسائل العشوائية.

تسجيل حساب جديد في واتساب بدون رقم هاتف

تتيح هذه الميزة الجديدة للمستخدمين إمكانية التسجيل في واتساب دون الحاجة إلى استخدام رقم هاتف، مما يعتبر تطورا ثوريا في مجال حماية خصوصية المستخدمين وتحسين وسائل التواصل عبر المنصة: