“بــالاســم فقــط“ رابط نتائج الثانوية العامة اليمن عدن 2024 موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية moe-ye.net

نتائج الثانوية العامة عدن التي تتجهز وزارة التربية والتعليم للإعلان عنها خلال الأيام المقبلة، حيث قد انتهى طلاب الصف الثالث الإعدادي من أداء جميع الاختبارات والذي قد مر عليه ما يتعدى الأسبوع، لتبدأ بعد ذلك مراحل تصحيح الامتحانات ورصد الدرجات وإضافة درجات الرأفة ثم العودة مرة أخرى للمراجعة، وذلك كله تحت إشراف الحكومة الشرعية اليمنية ليتم اعتماد النتائج وإتاحة الاستعلام عنها عبر الموقع الإلكتروني.
نتائج الثانوية العامة عدن
يمكن لكافة الطلاب الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة عدن بشكل إلكتروني بعد الإعلان عنها من قبل وزارة التربية والتعليم اليمنية من خلال القيام بالخطوات التالية:
- الولوج إلى موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية.
- إدخال اسم المستخدم وكلمة السر.
- الضغط على أيقونة تسجيل الدخول.
- النقر على قائمة نتائج الامتحانات.
- اختيار خانة نتائج الثانوية العامة.
- كتابة رقم الجلوس.
- النقر على خانة بحث.
- على الفور ستظهر النتيجة بشكل مباشر.
كيفية الاستعلام عن نتائج الصف الثالث الثانوي في اليمن
من المتوقع أن يتم الإعلان عن النتائج خلال عدد قليل من الأيام، ولذلك فقد تمت إتاحة طريقة أخري لكي يكون من السهل على الطلاب إمكانية الوصول إلى نتائجهم وذلك عن طريق إتباع الخطوات التالية:
- في البداية زيارة موقع الإدارة العامة للاختبارات.
- ثم النقر على أيقونة النتائج.
- من ثم اختيار الصف الثالث أو التاسع وفقاً لما يتوفر.
- بعد ذلك اختيار العام الدراسي والذي هو 2023-2024.
- إدخال رقم جلوس الطالب أو الطالبة الذي يود الإطلاع على نتيجته.
- أخيراً النقر على أيقونة عرض النتيجة.
- ستظهر النتيجة بشكل مفصل مع توضيح درجات كل المواد، بالإضافة إلى المجموع الكلي