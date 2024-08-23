طريقة عمل البريوش الجبنة بعجينة قطنية للوجبات الخفيفة بطريقة سهلة بأحلى طعم

بريوش الجبنة هو واحد من أشهر وأذواق المخبوزات الشعبية في العالم، ويتميز هذا المخبوز بعجينته القطنية الهشة والخفيفة على المعدة، إلى جانب حشوته اللذيذة من الجبن. يعتبر بريوش الجبنة خياراً مثالياً للوجبات الخفيفة أو الإفطار، حيث يجمع بين النكهة المميزة للجبنة والقوام الخفيف للعجينة في هذا المقال، سنتعرف على طريقة إعداد بريوش الجبنة من البداية إلى النهاية، بما في ذلك المكونات المطلوبة وخطوات التحضير والخبز سيساعدك هذا على إتقان صناعة هذا المخبوز اللذيذ في منزلك وإمتاع عائلتك وضيوفك به.
طريقة عمل بريوش الجبنة
إعداد بريوش الجبنة اللذيذ يتطلب تجهيز عدد من المكونات الأساسية، وذلك لضمان نجاح الوصفة بشكل صحيح.
مقادير بريوش الجبنة:
- 2.5 كوب دقيق
- 1/4 كوب سكر
- رشة ملح صغيرة
- ملعقة كبيرة خميرة فورية
- كوب حليب دافئ
- 2 بيضات
- 1/2 كوب زبدة لينة
- كوب من الجبن الكريمي
طريقة تحضير بريوش الجبنة:
- في وعاء، اخلطي الدقيق والسكر والملح معاً. في كوب آخر، ذوبي الخميرة في الحليب الدافئ واتركيها جانباً لبضع دقائق.
- أضيفي الزبدة والبيض إلى المكونات الجافة واعجني ببطء وأضيفي مزيج الحليب والخميرة تدريجياً أثناء العجن.
- غطي العجين وضعيه في مكان دافئ لمدة ساعتين حتى يتضاعف حجمه.
- قسمي العجين إلى كرات صغيرة. افرد كل كرة على سطح مرشوش بالدقيق ثم ضعي الجبن الكريمي في المنتصف.
- طوي أطراف العجين على الجبن لإغلاقه ورتبي البريوش المحشو في صينية مبطنة بورق الزبدة وغطيها واتركيها لتختمر لمدة نصف ساعة إضافية.
- اخفقي البيض واللبن معاً واطلي سطح البريوش بالخليط.
- اخبزي البريوش في فرن مسخن على 180 درجة لمدة 20-25 دقيقة حتى يصبح لونه ذهبياً.
- قدمي البريوش الجبني الساخن والهش واستمتعي بنكهته اللذيذة