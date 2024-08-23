طريقة عمل البريوش الجبنة بعجينة قطنية للوجبات الخفيفة بطريقة سهلة بأحلى طعم

بريوش الجبنة هو واحد من أشهر وأذواق المخبوزات الشعبية في العالم، ويتميز هذا المخبوز بعجينته القطنية الهشة والخفيفة على المعدة، إلى جانب حشوته اللذيذة من الجبن. يعتبر بريوش الجبنة خياراً مثالياً للوجبات الخفيفة أو الإفطار، حيث يجمع بين النكهة المميزة للجبنة والقوام الخفيف للعجينة في هذا المقال، سنتعرف على طريقة إعداد بريوش الجبنة من البداية إلى النهاية، بما في ذلك المكونات المطلوبة وخطوات التحضير والخبز سيساعدك هذا على إتقان صناعة هذا المخبوز اللذيذ في منزلك وإمتاع عائلتك وضيوفك به.

طريقة عمل بريوش الجبنة

إعداد بريوش الجبنة اللذيذ يتطلب تجهيز عدد من المكونات الأساسية، وذلك لضمان نجاح الوصفة بشكل صحيح.

مقادير بريوش الجبنة:

2.5 كوب دقيق

1/4 كوب سكر

رشة ملح صغيرة

ملعقة كبيرة خميرة فورية

كوب حليب دافئ

2 بيضات

1/2 كوب زبدة لينة

كوب من الجبن الكريمي

طريقة تحضير بريوش الجبنة: