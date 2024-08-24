“لولو الشطورة وصل وصل” تردد قناة وناسة لولو Wanasa lolo 2024 على النايل سات والعرب سات للاستمتاع بأجمل أغاني الأطفال المرحة

شهدت قناة وناسة نموًا ملحوظًا في الفترات الأخيرة، حيث لاقت اهتمامًا كبيرًا من قبل الأطفال والمشاهدين في الوطن العربي ويرجع ذلك إلى محتواها المتميز الذي يجمع بين التعليم والترفيه، بالإضافة إلى الأغاني المتنوعة التي تساهم في تعليم الأطفال الآداب والأخلاق العامة بما يتناسب مع الثقافة العربية وهذا النجاح الملحوظ لقناة وناسة دفع الكثيرين إلى البحث عن تردد القناة الجديد لعام 2024، وكيفية ضبط القناة على أجهزة الاستقبال المختلفة لذا سنقوم في هذا المقال بتوضيح تردد قناة وناسة 2024 الجديد، وشرح طريقة ضبط القناة على جهاز الاستقبال الخاص بك، حتى تتمكن من الاستمتاع بمحتواها المتميز.

تردد قناة وناسة 2024 الجديد

في ظل النجاح الكبير الذي حققته قناة وناسة خلال الفترات الأخيرة، والإقبال المتزايد من الأطفال والمشاهدين في الوطن العربي على محتواها المميز، أصبح من الضروري توفير معلومات محدثة عن تردد القناة الجديد لعام 2024.

على قمر النايل سات، يمكن ضبط تردد قناة وناسة على التالي:

التردد: 11559

معدل تصحيح الخطأ: 6/5

معامل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

أما على قمر عرب سات، فيمكن ضبط القناة على التردد التالي:

التردد: 11270

معدل تصحيح الخطأ: 3/4

معامل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

كيف تضبط قناة وناسة للأطفال على جهاز الاستقبال

إذا كنت ترغب في مشاهدة محتوى قناة وناسة المميز للأطفال على جهاز الاستقبال الخاص بك، فإليك الخطوات التي يمكنك اتباعها بسهولة:

اضغط على زر القائمة الموجود على جهاز التحكم عن بُعد الخاص بك. في القائمة، حدد خيار “إضافة تردد جديد” أو ما يشابه ذلك. في الخطوة التالية، قم باختيار القمر الصناعي الذي تبث عليه قناة وناسة. هذا إما سيكون النايل سات أو عرب سات. اضغط على خيار “بحث” أو ما يشابه ذلك، وانتظر حتى يقوم الجهاز بالبحث والعثور على القناة. بمجرد العثور على القناة، اضغط على “حفظ التغييرات” أو ما يشابه ذلك لحفظ الإعدادات.

بمجرد الانتهاء من هذه الخطوات، ستتمكن من الاستمتاع بمشاهدة أفضل محتوى قناة وناسة، بما في ذلك أغانيها المحببة لدى الأطفال مثل “أختي الغيورة”، و”حبيب البابا”، و”لا تفتح الباب يا لولو”، و”لولو والحيوانات”، و”لولو وماما”، و”وناسة وناسة”، و”يا لولو يا لولو”.