شوف اسمك بينهم، اسماء المقبولين قرعة الحج بالعراق 2025 وشروط القبول بالقرعة كل عام، يتطلع المسلمون إلى أداء فريضة الحج، ويبحثون بجدية عن فرصة لأداء هذه الفريضة بتكاليف مناسبة. في العراق، تنظم الحكومة قرعة للحجاج عبر نظام حج القرعة، حيث تُجرى القرعة سنويًا تحت إشراف الهيئة العليا للحج والعمرة، ويتم تنظيم إجراءات التقديم وفقًا لمعايير وشروط محددة، في هذه المقالة، سنتعرف على كيفية الاستعلام عن أسماء المقبولين في قرعة الحج لعام 2025 في العراق.

أسماء المقبولين في قرعة الحج 2025 بالعراق

اسمك بينهم، اسماء المقبولين قرعة الحج بالعراق 2025، وشروط القبول بالقرعة شهدت الآونة الأخيرة زيادة في البحث عن أسماء المقبولين في قرعة الحج، حيث أنهت الهيئة العليا للحج والعمرة عملية التسجيل، لمعرفة كيفية استخراج نتائج القرعة، يمكن اتباع الخطوات التالية:

زيارة موقع الهيئة العليا للحج والعمرة.

الانتقال إلى قسم الخدمات على الموقع.

اختيار “قرعة الحج” للانتقال إلى صفحة نتائج السحب.

النقر على أيقونة “الاستعلام عن المقبولين” للوصول إلى صفحة البحث عن النتائج.

إدخال المعلومات الشخصية المطلوبة، مثل الاسم الكامل ورقم الطلب الذي تم الحصول عليه أثناء التسجيل.

تحديد المحافظة التي تم التقديم منها.

التأكد من صحة البيانات المدخلة ومراجعتها.

النقر على زر “بحث” لعرض النتائج.

شروط القبول في قرعة الحج 2025 في العراق

تعرفتم من خلال ما سبق على اسمك بينهم، اسماء المقبولين قرعة الحج بالعراق 2025، نصل بكم إلى شروط القبول بالقرعة حددت الهيئة العليا للحج والعمرة مجموعة من الشروط للحصول على فرصة الحج المجاني في عام 2025، والتي تشمل: