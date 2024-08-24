تعرف على معدلات القبول في الجامعات داخل العراق لهذا العام والحد الأدنى للقبول

في كل عام ينتظر الطلاب العراقيون بفارغ الصبر الإعلان عن معدلات القبول في الجامعات العراقية حيث تحدد هذه المعدلات فرصهم في الالتحاق بالتخصصات التي يطمحون إليها حيث يمثل القبول الجامعي خطوة مهمة في مستقبل الطلاب الأكاديمي والمهني وتعتبر معدلات القبول العامل الرئيسي الذي يحدد إمكانية التحاقهم بالكليات المرغوبة مثل الطب والهندسة والعلوم الانسانية مع تزايد التنافس على المقاعد الجامعية حيث يصبح الحد الأدنى للقبول محور اهتمام كبير كما يعتمد على نتائج الامتحانات النهائية وعدد المقاعد المتاحة في مختلف الجامعات.

معدلات القبول في الجامعات العراقية عام 2024

سوف نستعرض معا أهم التفاصيل المتعلقة بنسب القبول في الجامعات العراقية لهذا العام:

أعلنت وزارة التربية والتعليم في العراق عن نتائج الصف السادس الإعدادي حيث تجاوزت نسبة النجاح هذا العام نسبة النجاح في العام الماضي كما أنه من المتوقع أن يكون الحد الأدنى للقبول في كلية الطب حوالي 100.33٪ ويأتي ذلك بناء على إعلان وزارة التربية والتعليم العالي في العراق حول معدلات التنسيق لهذا العام مما يعكس التنافس الكبير بين الطلاب للحصول على مقاعد في التخصصات المرموقة مثل الطب والهندسة.

الحد الأدنى للقبول في الجامعات العراقية