مبروك الحج.. كيفية الاستعلام عن نتيجة الحج بالمغرب 2025

تعتبر قرعة الحج في المغرب حدثًا هامًا للغاية حيث يتطلع العديد من المسلمين إلى أداء مناسك الحج التي تُعد من أركان الإسلام الخمسة، ويمثل التسجيل في قرعة الحج فرصة ثمينة للمواطنين المغاربة لتحقيق حلمهم الديني وتلبية النداء الروحي، وفي هذا المقال سنقدم نتائج التسجيل في قرعة الحج وكيفية متابعة طلبك لضمان فرصة في الفوز بفرصة أداء مناسك الحج، لذلك يهدف هذا المقال إلى تقديم معلومات شاملة لتوضيح كل ما يحتاجه المتقدمون للاستعداد بشكل جيد لهذه الرحلة الروحية.

كيفية الاستعلام عن نتيجة الحج بالمغرب 2025

بعد إعلان نتائج قرعة الحج يمكنك معرفة ما إذا كنت من بين الفائزين عبر اتباع الخطوات التالية:

أبدأ بزيارة موقع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب.

قم بتسجيل الدخول إلى حسابك باستخدام بياناتك الشخصية.

انتقل إلى القسم المخصص لقرعة الحج على الموقع.

اختر خيار “الاستعلام عن نتائج قرعة الحج” من القائمة المتاحة.

أدخل المعلومات التي قدمتها أثناء عملية التسجيل مثل الرقم الوطني أو رقم الطلب.

اضغط على زر “استعلام” لعرض نتيجة قرعتك.

الوثائق المطلوبة للتسجيل في قرعة الحج بالمغرب

لإتمام عملية التسجيل في قرعة الحج يتطلب منك تقديم مجموعة من الوثائق الضرورية، وهي: