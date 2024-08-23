بالســــكن والعــــمران قــريباً فـتح رابط التسجيل في AADL 3 سكنات عدل 3 المرحلة 2

حددت شروط التسجيل في سكنات عدل 3 من قبل وزارة الإسكان الجزائرية باعتبارها الجهة المسؤولة عن إطلاق البرنامج، ويجب على من يرغب في الحصول على وحدة سكنية بهذا المشروع، الإلتزام بجميع تعليمات الوزارة، بالإضافة إلى توفير المستندات التي قد تم الإعلان عنها عند تقديم استمارة التسجيل، مع ضرورة التحقق من صحة البيانات المدونة بها قبل إرسالها أو تسجيلها على الموقع، وتتولى الوزارة بعد ذلك فحص الطلبات لإرسال الرد إلى المستفيدين.

المتطلبات المحدد للتسجيل في سكنات عدل 3

حددت وزارة الإسكان الجزائرية بعض الشروط للراغبين في التسجيل في سكنات عدل 3، وقد جاءت كما يلي:

امتلاك المتقدم الجنسية الجزائرية.

يجب أن يتراوح سن المتقدم ما بين 18-70 عامًا.

الحد الأدنى لمقدار الراتب الشهري الذي يمنح للمتقدم يبدأ من 24000 ديناراً جزائري ولا يتخطى 118000 دينار كحد أقصى.

يجب ألا يكون المتقدم قد سبق له الاستفادة من برامج الدعم الأخرى المقدمة من الحكومة الجزائرية أو

الاستفادة من هذا البرنامج قبل سابق.

عدم توافر عقار سكني ملائم للمتقدم يمكنه الإقامة به.

عدم توفر قطعة أرض لدى المتقدم تصلح للبناء.

يشترط على المتقدم أن يكون لديه الإمكانيات التي تساعده على سداد الأقساط فيما بعد.

هل يستطيع جميع الجزائريين التسجيل في سكنات عدل 3؟

بالإجابة على السؤال الذي شغل أذهان الكثيرين فقد قامت وزارة الإسكان بالاستجابة لهم، وأعلنت عن الإجابة والتي كانت:

نعم يحق لجميع الجزائريين التسجيل في البرنامج وكذلك حاملي الجنسية الجزائرية والحاصلين عليها من الوافدين.

يكون ذلك عند تطابق الشروط السابقة المحددة من الوزارة على المتقدم.

البرنامج الإلكتروني سكنات عدل 3 هو الاختيار الأمثل للمواطنين الجزائريين الذين ليس لديهم وحدة سكنية مناسبة لهم.

مستندات التسجيل في سكنات عدل 3

لابد على المتقدم الالتزام بتقديم مستندات التسجيل في سكنات عدل 3، وهي: