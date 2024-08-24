كم سجل سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي في البورصات الرئيسية اليوم ومتى يستقر سعر الدينار

يعتبر الدينار العراقي من العملات المهمة في منطقة الشرق الأوسط، ولكنه يواجه مجموعة من التحديات الاقتصادية التي تؤثر على استقراره مقابل العملات الأجنبية، على الرغم من التحديات، يبذل البنك المركزي جهوده لتحقيق استقرار الدينار في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، يبقى الدينار العراقي عملة محورية تتطلب مراقبة مستمرة وتطبيق للسياسات المالية والنقدية الفعالة لضمان استقراره في الأسواق المحلية والدولية.
سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي
في بورصات العراق الرئيسية بتاريخ اليوم، نعرض لكم قائمة بأسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، السعر الرسمي من البنك المركزي: 132,000 دينار لكل فئة 100 دولار، أسعار صرف الدولار في المدن العراقية:
|المدينة
|سعر الدولار (100$)
|بغداد / الكفاح
|149,500 دينار
|أربيل
|149,450 دينار
|البصرة
|149,300 دينار
|سليماني
|149,500 دينار
|دهوك
|149,450 دينار
|كركوك
|149,450 دينار
|حلبجة
|149,400 دينار
|الموصل
|149,350 دينار
|النجف
|149,350 دينار
|الرمادي
|149,400 دينار
|السماوة
|149,400 دينار
|الناصرية
|149,450 دينار
|كربلاء
|149,400 دينار
|بعقوبة
|149,400 دينار
|الحلة
|149,350 دينار
|الكوت
|149,450 دينار
|الديوانية
|149,400 دينار
|تكريت
|149,400 دينار
|العمارة
|149,450 دينار
متي يستقر سعر صرف الدولار مقابل الدينار؟
تأثر الاقتصاد العراقي بعوامل متعددة تتحكم بشكل مباشر في سعر صرف الدينار مقابل الدولار، ومن أهم هذه العوامل التالي:
- إيرادات النفط: يعتمد الاقتصاد العراقي بشكل كبير على إيرادات النفط، هذا الاعتماد يجعله عرضة لتقلبات الأسواق العالمية.
- القرارات المالية الداخلية: تلعب القرارات المالية الداخلية دوراً كبيراً في تحديد قيمة الدينار مقابل الدولار.
- تتأثر الأسواق المالية العراقية بعوامل متعددة مثل التضخم، والسياسات النقدية، والطلب الداخلي.
جهود البنك المركزي العراقي لرفع قيمة الدينار
يبذل البنك المركزي العراقي جهوداً كبيرة للحفاظ على استقرار سعر الدولار مقابل الدينار العراقي، فمن استراتيجيات البنك المركزي:
|الاستراتيجية
|الهدف
|رفع سعر الفائدة
|للحد من التضخم وتحفيز الادخار
|تدعيم احتياطيات النقد
|لدعم سعر الدينار وتعزيز الثقة
|إدارة العرض النقدي
|لضمان استقرار الأسعار والسيطرة على التقلبات