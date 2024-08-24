كم سجل سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي في البورصات الرئيسية اليوم ومتى يستقر سعر الدينار

Ragabgomaa تاريخ النشر تصنيف عربي و دولي
كم سجل سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي في البورصات الرئيسية اليوم ومتى يستقر سعر الدينار
سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي

يعتبر الدينار العراقي من العملات المهمة في منطقة الشرق الأوسط، ولكنه يواجه مجموعة من التحديات الاقتصادية التي تؤثر على استقراره مقابل العملات الأجنبية، على الرغم من التحديات، يبذل البنك المركزي جهوده لتحقيق استقرار الدينار في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، يبقى الدينار العراقي عملة محورية تتطلب مراقبة مستمرة وتطبيق للسياسات المالية والنقدية الفعالة لضمان استقراره في الأسواق المحلية والدولية.

سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي

في بورصات العراق الرئيسية بتاريخ اليوم، نعرض لكم قائمة بأسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، السعر الرسمي من البنك المركزي: 132,000 دينار لكل فئة 100 دولار، أسعار صرف الدولار في المدن العراقية:

المدينة سعر الدولار (100$)
بغداد / الكفاح 149,500 دينار
أربيل 149,450 دينار
البصرة 149,300 دينار
سليماني 149,500 دينار
دهوك 149,450 دينار
كركوك 149,450 دينار
حلبجة 149,400 دينار
الموصل 149,350 دينار
النجف 149,350 دينار
الرمادي 149,400 دينار
السماوة 149,400 دينار
الناصرية 149,450 دينار
كربلاء 149,400 دينار
بعقوبة 149,400 دينار
الحلة 149,350 دينار
الكوت 149,450 دينار
الديوانية 149,400 دينار
تكريت 149,400 دينار
العمارة 149,450 دينار

متي يستقر سعر صرف الدولار مقابل الدينار؟

تأثر الاقتصاد العراقي بعوامل متعددة تتحكم بشكل مباشر في سعر صرف الدينار مقابل الدولار، ومن أهم هذه العوامل التالي:

  • إيرادات النفط: يعتمد الاقتصاد العراقي بشكل كبير على إيرادات النفط، هذا الاعتماد يجعله عرضة لتقلبات الأسواق العالمية.
  • القرارات المالية الداخلية: تلعب القرارات المالية الداخلية دوراً كبيراً في تحديد قيمة الدينار مقابل الدولار.
  • تتأثر الأسواق المالية العراقية بعوامل متعددة مثل التضخم، والسياسات النقدية، والطلب الداخلي.

جهود البنك المركزي العراقي لرفع قيمة الدينار

يبذل البنك المركزي العراقي جهوداً كبيرة للحفاظ على استقرار سعر الدولار مقابل الدينار العراقي، فمن استراتيجيات البنك المركزي:

الاستراتيجية الهدف
رفع سعر الفائدة للحد من التضخم وتحفيز الادخار
تدعيم احتياطيات النقد لدعم سعر الدينار وتعزيز الثقة
إدارة العرض النقدي لضمان استقرار الأسعار والسيطرة على التقلبات
معلومات الكاتب
Ragabgomaa

مهندس ميكانيكا، أعمل لدى شركة حكومية، مهتم بالدراسات الإسلامية، وأحب تطوير الذات.

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