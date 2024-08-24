في كل عام يحتفل الشعب الجزائري باليوم الوطني للجيش الوطني الشعبي، والذي يمثل مناسبة هامة لتكريم وتقدير جهود القوات المسلحة الجزائرية، حيث يأتي هذا اليوم ليعكس روح الوحدة والتضحية التي يتسم بها الجيش الوطني الشعبي ويعزز من قيمة الولاء والوفاء للوطن، لذلك يحتفل الجزائريون في هذا اليوم بإنجازات الجيش وتفانيه في الحفاظ على أمن واستقرار البلاد مبرزين الدور الحيوي الذي يلعبه في الدفاع عن السيادة الوطنية وتعزيز الاستقرار الداخلي، لذلك سنوضح لكم في هذا المقال

تفاصيل اليوم الوطني للجيش الوطني الشعبي 2024

أكد خبراء عسكريون ومختصون خلال ندوة عُقدت على أهمية الاحتفاء باليوم الوطني للجيش الذي أقره رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة عبد المجيد تبون في عام 2022 حيث يُعتبر هذا اليوم مناسبة لتكريم الإنجازات التي حققتها المؤسسة العسكرية منذ الاستقلال في الحفاظ على أمن واستقرار الوطن، وفي الندوة التي حملت عنوان “الجيش الوطني الشعبي: سليل جيش التحرير الوطني حامي الوطن .. فخر الشعب” والتي أُقيمت في نادي عيسى مسعودي بمقر الإذاعة الجزائرية شدد العقيد مصطفى مراح من مديرية الإعلام والاتصال لأركان الجيش الوطني الشعبي على جاهزية الجيش الوطني الشعبي الكامل لمواجهة أي تهديدات على الحدود الجزائرية وتعزيز الأمن والطمأنينة داخل البلاد.

كيفية التسجيل في صفوف الجيش الوطني الشعبي 2024

للتسجيل في موقع وزارة الدفاع الوطني يجب أولاً القيام ببعض الخطوات، وهي: