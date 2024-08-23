رابط التسجيل في قرعة الحج.. موعد التسجيل في قرعة الحج 2025 في الجزائر والرابط الرسمي للتسجيل في قرعة الحج

تعتبر مناسك الحج من أعظم العبادات التي يسعى الكثيرون لأدائها لذا يتطلع العديد من المواطنين في الجزائر إلى معرفة مواعيد التسجيل في قرعة الحج لعام 2025، وتتيح قرعة الحج للمسلمين فرصة عادلة للتسجيل والمشاركة في رحلة العمر ولضمان تحقيق هذه الفرصة من الضروري معرفة الخطوات والإجراءات اللازمة للتسجيل عبر الموقع الرسمي.

موعد التسجيل في قرعة الحج 2025 في الجزائر

صرحت وزارة الداخلية الجزائرية عن بدء التسجيل في قرعة حج 2025 من خلال موقعها الإلكتروني الرسمي وأوضح رئيس النقابة الوطنية لوكلاء السياحة أن التسجيل سينطلق الأسبوع المقبل، بالتزامن مع منح التراخيص للوكالات المختصة بتنظيم الحج لهذا العام ويمكن للمقيمين في البلديات تقديم طلباتهم إما عند فتح التسجيلات أو عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، ولأول مرة بدأ التسجيل مبكرا هذا العام ومن المتوقع أن يستمر حتى 18 نوفمبر المقبل.

التسجيل في قرعة الحج 2025

للتسجيل الإلكتروني في قرعة الحج الجزائرية لعام 2025 يرجى اتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بالحج والعمرة في الجزائر.

أنشئ حساب جديد على المنصة.

أدخل بياناتك الشخصية بدقة واهتمام.

تحقق من صحة المعلومات المدخلة ووافق عليها.

حمل المستندات المطلوبة ثم قدم طلبك.

شروط التسجيل في قرعة الحج 2025

وفيما يتعلق بالشروط اللازمة للتقديم في قرعة حج 2025 فهي كالتالي: