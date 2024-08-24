سعر 100 دولار مقابل الدينار العراقي.. وما هو سعر الدولار اليوم في العراق السبت الموافق 24 أغسطس 2024

في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية والتحديات التي تواجه الأسواق المالية يبقى سعر الدولار اليوم موضوعا ذا أهمية كبيرة لكل من الأفراد والشركات في العراق، فمع ارتباط الاقتصاد العراقي بشكل وثيق بالنفط والأسواق الدولية يتأثر سعر الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي بعدة عوامل منها التغيرات في أسعار النفط والسياسات الاقتصادية المحلية والدولية، وتعتبر معرفة سعر الصرف أمرا حيويا ليس فقط للمستثمرين أو رجال الأعمال ولكن أيضا للمواطنين الذين يتعاملون بالدولار في حياتهم اليومية.

سعر الدولار اليوم في العراق

في ظل الاعتماد الكبير على الدولار في المعاملات التجارية الدولية يمكن لأي تغيير في سعر الدولار اليوم أن يكون له تأثيرات واسعة النطاق على الاقتصاد المحلي هذا يجعل من متابعة تطورات سعر الصرف ضرورة للتخطيط المالي سواء على مستوى الأفراد أو الأعمال، وسعر الدولار المتوقعة اليوم السبت 24 اغسطس على النحو التالي:

الدولار الأمريكي الدينار العراقي 1 دولار أمريكي 1,310.00 دينار عراقي 5 دولار أمريكي 6,490.85 دينار عراقي 50 دولار أمريكي 64,908.50 دينار عراقي 100 دولار أمريكي 129,817.00 دينار عراقي 500 دولار أمريكي 649,085.00 دينار عراقي 1000 دولار أمريكي 1,298,170.00 دينار عراقي

سعر الدولار مقابل الدينار العراقي في البورصة

يبرز دور البنوك المركزية والمؤسسات المالية في محاولة تثبيت سعر الصرف أو على الأقل الحد من تقلباته لضمان استقرار السوق وحماية الاقتصاد من التقلبات الكبيرة، ومع ذلك فإن العوامل الخارجية مثل السياسة النقدية الأمريكية وتقلبات أسعار النفط تلعب دورا رئيسيا في تحديد سعر الدولار مقابل الدينارالعراقي، وسعر 100 دولار في البورصة كالآتي: