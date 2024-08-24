“هلا بالدراسة” موعد الدخول المدرسي بالجزائر 2024/2025

مع اقتراب موعد الدخول المدرسي لعام 2025 في الجزائر تتزايد استعدادات العائلات والمؤسسات التعليمية لاستقبال العام الدراسي الجديد هذا الوقت من السنة يشهد حراكاً كبيراً في المدارس حيث يتم تجهيز القاعات الدراسية وتحديث المناهج وتوزيع الكتب المدرسية، كما يحرص الأهالي على شراء الأدوات المدرسية وتجهيز أبنائهم لمواجهة التحديات الأكاديمية الجديدة، ويعد الدخول المدرسي فرصة لتجديد الطموحات وتعزيز الهمم ويأتي مع وعد بفرص تعليمية جديدة وآفاق مشرقة للطلاب في مختلف مراحلهم الدراسية.

موعد الدخول المدرسي بالجزائر 2025

أعلنت وزارة التربية الوطنية في الجزائر عن بدء الموسم الدراسي لعام 2025 الذي سيتزامن مع 21 سبتمبر 2024، كما كشفت الوزارة عن مواعيد عودة العمل للمعلمين والإداريين في جميع المؤسسات التعليمية، وفقًا للخطة المعدة من المقرر أن ينطلق العام الدراسي الجديد في سبتمبر 2024 ويستمر حتى يونيو 2025، مع تقسيمه إلى فصلين دراسيين كما سيبدأ عمل المعلمين والإداريين في المدارس في 7 سبتمبر 2024 بينما سيبدأ العام الدراسي الجديد في الجزائر في 1 سبتمبر، وستبدأ الدراسة في المدارس في 21 سبتمبر 2024 وقد قامت الوزارة بتحديد مواعيد بدء الدراسة والإجازات قبل انطلاق العام الدراسي.

بداية السنة الدراسية في الجزائر لعام 2025

من المقرر أن يستأنف الطلاب الدراسة في الفصل الدراسي الأول ابتداءً من 21 سبتمبر 2024 والذي سيستمر حتى يناير 2025 وعقب انتهاء هذا الفصل، سيحصل الطلاب على إجازة شتوية في يناير 2024 وسيعودون إلى الدراسة في الفصل الدراسي الثاني بدايةً من فبراير 2025 والذي سيستمر حتى يونيو 2025، ومن المتوقع أن تشمل الإجازات أيضًا عطلة رأس السنة الأمازيغية والتي ستوافق 12 يناير 2025، بالإضافة إلى إجازة عيد الفطر المبارك التي ستبدأ في 8 أبريل 2025، كما تجدر الإشارة إلى أن الفصل الدراسي الثاني سيبدأ في فبراير 2025 ويستمر حتى يونيو من نفس العام.