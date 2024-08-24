كم سجل  سعر الريال السعودي في مصر اليوم ؟ || وقيمة الريال أمام العملات الأجنبية والعربية

سعر الربال السعودي يشغل العديد من المواطنين في جميع انحاء العالم لما له من أهمية كبيرة لدى الكثيرين، كما ان سعر الريال وغيره من العملات يحدث له تذبذب مستمر في السعر، كما يختلف سعر الريال من بنك لأخر، يمثل هذا التباين في الأسعار بين مختلف البنوك تطوراً مهماً في السوق، ويمكن أن يؤثر على المعاملات التجارية والسياحية بين مصر والسعودية، إذا كنت تخطط لشراء أو بيع الريال السعودي، يُنصح بمتابعة الأسعار واختيار البنك الذي يقدم أفضل سعر لصرف العملة، لذا، عليك الاطلاع على هذه الأسعار واتخاذ القرار الأنسب لك.

سعر الريال السعودي في مصر

تواصل أسعار الريال السعودي تأثيرها على السوق المصري، حيث أعلن عدد من البنوك الحكومية والخاصة عن أسعار صرف الريال مقابل الجنيه المصري اليوم، والتي جاءت على النحو التالي:

البنك سعر الشراء (جنيه) سعر البيع (جنيه) البنك المركزي المصري 12.98 13.02 البنك الأهلي المصري 12.96 13.01 بنك مصر 12.96 13.01 بنك الإسكندرية 12.99 13.02 البنك التجاري الدولي (CIB) 12.92 13.01 مصرف أبوظبي الإسلامي 12.99 13.02 بنك البركة 12.98 13.01 بنك قناة السويس 12.94 13.03

يلاحظ أن بنك الأهلي وبنك مصر قد وضعا سعر الشراء للريال السعودي موحداً عند 12.96 جنيه، بينما سجل البنك المركزي المصري أعلى سعر شراء، حيث وصل إلى 12.98 جنيه.

أسعار العملات مقابل الريال السعودي

في تطورات اقتصادية جديدة، تم الإعلان عن أسعار إغلاق العملات مقابل الريال السعودي بتاريخ 22 أغسطس 2024. إليك التفاصيل في الجدول التالي:

العملة سعر بالريال درهم إماراتي 1.0210 دينار بحريني 9.9509 دينار كويتي 12.2689 ريال عماني 9.7403 ريال قطري 1.0299

أسعار الريال مقابل الدولار اليوم

شهدت أسعار العملات الأجنبية استقراراً ملحوظاً مقارنةً بالفترات السابقة. إليك تفاصيل الأسعار الحالية: