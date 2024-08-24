شوف وصل لكام؟!.. سعر الدولار مقابل الدينار العراقي في نهاية تعاملات اليوم السبت الموافق 24 أغسطس 2024

في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية والتقلبات المستمرة في الأسواق المالية يعتبر سعر الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم من المؤشرات الاقتصادية الهامة التي تحظى بمتابعة دقيقة من قبل المستثمرين والشركات وحتى الأفراد العاديين، التأثير الكبير لسعر الدولار على الاقتصاد العراقي ينبع من حقيقة أن العراق يعتمد بشكل كبير على الاستيراد للعديد من السلع الأساسية مما يجعل استقرار سعر الصرف أمرا حيويا للحفاظ على استقرار أسعار هذه السلع.

سعر الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم

إن مراقبة سعر الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم أصبحت ضرورة ملحة خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية المتغيرة، والتغيرات في سعر الصرف لا تؤثر فقط على أسعار السلع والخدمات بل تمتد تأثيراتها إلى الاقتصاد الكلي، بما في ذلك معدلات التضخم والقدرة الشرائية للمواطنين والميزانية العامة للدولة، وسعر الدولار المتوقعة اليوم السبت 24 اغسطس كالتالي:

الدولار الأمريكي الدينار العراقي 1 دولار أمريكي 1,310.00 دينار عراقي 5 دولار أمريكي 6,490.85 دينار عراقي 50 دولار أمريكي 64,908.50 دينار عراقي 100 دولار أمريكي 129,817.00 دينار عراقي 500 دولار أمريكي 649,085.00 دينار عراقي 1000 دولار أمريكي 1,298,170.00 دينار عراقي

سعر الدولار مقابل الدينار العراقي في البنوك

تتأثر قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار بعدة عوامل داخلية وخارجية منها أسعار النفط العالمية والسياسات المالية والنقدية المحلية، مع ذلك تبذل الحكومة العراقية والبنك المركزي جهودا كبيرة للحفاظ على استقرار الدينار أمام الدولار، وسعر الدولار اليوم في البنوك كالآتي:

اسم البنك السعر بنك الرافدين 1320 مصرف بغداد 1310 مصرف بابل 1310 البنك الأهلي العراقي 1310 بنك الائتمان العراقي 1310 البنك التجاري العراقي 1310 بنك الاستثمار العراقي 1310 بنك الشرق الأوسط العراقي للاستثمار 1310

معرفة سعر الدولار مقابل الدينار العراقي اليومي لا يقتصر على كونه مجرد معلومة اقتصادية بل هو جزء من حياة الناس اليومية في العراق، فالعديد من القطاعات بدءا من التجارة والاستيراد إلى الإنفاق الشخصي تتأثر بشكل مباشر بتقلبات هذا السعر، لذلك فإن الاطلاع المستمر على التحديثات اليومية لسعر الصرف أصبح أمرا ضروريا لفهم التأثيرات المحتملة على الاقتصاد المحلي.