رابط رسمي بسلاسة”.. طرق الاستعلام عن غرامات مرور الرقم الألماني بالعراق

يمكن الاستعلام عن غرامات مرور الرقم الألماني بالعراق وذلك من خلال منصة أور الإلكترونية حيث تشكل الغرامات عائق كبير أمام عدد من المواطنين في العراق، ولذلك قامت وزارة الداخلية بتفعيل خدمة الاستعلام إلكترونيا عن غرامات المرور بل وإمكانية سدادها إلكترونيا أيضا وهو ما نوضحه بالتفصيل من خلال سطور هذا التقرير.

الاستعلام عن غرامات مرور الرقم الألماني بالعراق

أما عن طريقة الاستعلام عن غرامات مرور الرقم الألماني بالعراق فهي تتم بخطوات سهلة ومبسوطة من خلال منصة أور الإلكترونية تلك المنصة التي تقدم خدمات عديدة للشعب العراقي وتوفر عليهم الكثير من الجهد والوقت، وإليكم أهم الخطوات اللازمة للاستعلام عن غرامات المرور بشكل إلكتروني حيث أنها تتمثل في التالي:

يتم التوجه إلى منصة أور وذلك من خلال الرابط.

تسجيل الدخول إلى الموقع.

الضغط على أيقونة الخدمات الإلكترونية.

من بين الخدمات المعروضة يتم الضغط على خدمة غرامات المرور.

كتابة رقم لوحة السيارة ( الرقم الالماني ).

بعدها يتم الضغط على ايقونة استعلام.

بعد ثواني تظهر رسالة تحتوي على المخالفات المرورية المستعلم عنها.

شروط تسديد غرامات المرور إلكترونيا

بعد أن وضحنا لكم طريقة الاستعلام عن غرامات مرور الرقم الألماني بالعراق، نوضح لكم أهم الشروط التي يجب توافرها حتى يتمكن الشخص من تسديد غرامة المرور بشكل إلكتروني ويعد من أبرز هذه الشروط ما يلي: