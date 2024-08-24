مش هتحس بالريالات..” من جرير طريقة تقسيط هاتف سامسونج اس 24 الترا بالسعودية

من جرير طريقة تقسيط هاتف سامسونج اس 24 الترا بالسعودية ذلك الهاتف الرائد في هواتف شركة سامسونج المرورية والمعرفة بامكانيات هواتفها واسعارها المناسبة، حيث أن الهاتف يتميز بالعديد من المميزات مثل سعة البطارية التي تصل إلى 5 آلاف أمبير، مع الشاشة كبيرة الحجم، والكاميرات ذات الدقة العالية بالإضافة إلى المعالج القوي، ولا ننسى السعر من جرير كل هذا نوضحه معكم من خلال التقرير التالي.

من جرير طريقة تقسيط هاتف سامسونج اس 24 الترا بالسعودية

من جرير طريقة تقسيط هاتف سامسونج اس 24 الترا بالسعودية من الأمور التي يهتم بمعرفتها عدد كبير من المستخدمين الراغبين من الاستفادة من عروض جرير، وإليكم تفاصيل هذا الأمر من خلال التقرير التالي:

يصل سعر هاتف سامسونج اس 24 الترا قبل الخصم 5129.56 ريال سعودي.

بينما بلغ سعر الهاتف بعد الخصم حوالي 4346.96 ريال سعودى وهو بذلك لا يشمل ضريبة القيمة المضافة.

أما قيمة القسط الشهري للهاتف 210.17 ريال سعودي لمدة 36 شهر وذلك من شركة الوطنية للتمويل.

يتم أيضا تقسيط الهاتف من خلال شركة إمكان للتمويل وذلك بقسط شهري 196.82 ريال لمدة 36 شهر،

ويتم تقسيط أيضا من شركة كوارا للتمويل بقسط شهري 210.17 ريال سعودي لمدة 36 شهر.

بينما تبلغ نسبة الخصم حوالي 900 ريال سعودي بالإضافة الى هدايا بقيمة 99 ريال سعودي.

كما يوجد ايضا ضمان خاص بالهاتف لمدة 24 شهر من المصنع.

مواصفات الهاتف

بعد أن وضحنا لكم من جرير طريقة تقسيط هاتف سامسونج اس 24 الترا بالسعودية، نوضح لكم أهم مواصفات الهاتف والتي تتمثل في التالي:

المعالج الخاص بهاتف سامسونج اس 24 الترا المعالج من نوع Snapdragon 8 Gen 3 بتكنولوجيا 4 نانو مع معالج رسومي من نوع Adreno 750.